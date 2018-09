Spanien: Trump har foreslået at bygge en mur på tværs af Sahara

Det er den spanske udenrigsminister Josep Borrell, der har fortalt om det opsigtsvækkende forslag fra den amerikanske præsident, skriver Daily Mail.

Ifølge diplomatiske kilder skal Donald Trump have fremsat forslaget i forbindelse med et besøg af den spanske konge og dronning. Præsidenten skal have insisteret på, at en sådan mur vil have den samme effekt på uønsket migration som hans egen planlagte mur mellem USA og Mexico.

Ifølge den spanske avis El Pais afviste Borell Sahara-forslaget som helt urealistisk. Men samtidig var udenrigsministeren åben om, at der var behov for at plan for at imødegå konsekvenserne af en forventet fordobling af befolkningerne i afrikanske lande i løbet af de kommende 20 år.

Den konkrete mur i Sahara kunne ligge på grænsen mellem Marokko på den nordlige side og Algeriet på den sydlige, fremgår det af en grafik i Daily Mail.

Hvor det tidligere var Grækenland og Italien, der var de foretrukne første destinationer for mange afrikanske migranter med kurs mod Europa, har Spanien nu oplevet en stor stigning i tilstrømningen. Halvdelen når Spanien af søvejen, ifølge EU's grænsemyndighed Frontex.

Trump sagde tidligere på måneden, at han overvejede at inddrage ressourcer beregnet til militæret for at få gang i byggeriet af sin egen mur i stedet for at vente på, at kongressen skal bevilge de fornødne penge. Mexico har tidligere gjort det klart, at landet ikke vil bidrage til byggeriet med en eneste peso.