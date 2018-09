EU's svindeljæger vil have EU-tiltag efter Danske Bank-sag

På tre måneder har Merkel måttet ride to storme af. Alt tyder på, at de ikke bliver de sidste.

Den 51-årige psykologiprofessor bag anklagerne siger nu, at hun først vil vidne, når FBI har efterforsket sagen.

Paul Manafort ledede Trumps valgkamp i et par afgørende måneder i 2016. Nu kan hans vidnesbyrd formentlig føre til afslutningen på "Russiagate".

Han gav "et svin" læbestift på:

Djævlen ligger i detaljen, og det kan vare længe, inden Kim har fyret sit sidste missil af. Sydkoreas præsident og Nordkoreas leder har skabt opsigt med aftale om et atomvåbenfrit Korea.

»Jeg troede bare, at jeg var en vred mand fra Vestjylland, der stod og kæftede op. Men det er gået fuldstændig bananas,« siger manden bag tre minutters meget omtalt skældud.

Thomas F. Borgen valgte onsdag at trække sig som administrerende direktør i Danske Bank på grund af hvidvasksagen. Finans

Der er akut behov for styrket grænseoverskridende banktilsyn på EU-niveau, mener Jeppe Kofod (S).

- Danske Bank kan ikke forvente at sætte punktum med dagens undersøgelser og Borgens bagdørsexit. Nu må myndighederne og os lovgivere på banen, så vi sikrer, at dette aldrig sker igen, siger han.

Bankens administrerende direktør, Thomas F. Borgen, har onsdag meddelt, at han træder tilbage fra posten, når der er fundet en afløser.

Han kalder videre sagen for "en skandale uden sidestykke i dansk bankhistorie".

- Det understreger mine tidligere konklusioner i Det Særlige Skattesnydsudvalg om det helt akutte behov for styrket grænseoverskridende banktilsyn på EU-niveau, siger han.

- Det øger bestemt ikke min tiltro til banken, at man bruger en egenbetalt undersøgelse til at frifinde sin egen topledelse og bestyrelse.

Det siger ordfører for Europa-Parlamentets særlige udvalg for skattesnyd Jeppe Kofod (S).

Huawei har skabt en let og lækker bærbar med ydelse til det tunge arbejde, skærm der fylder hele rammen samt et imponerende lydsystem med Dolby Atmos

Volvos selvkørende konceptbil, kaldet 360c, er skabt til både at arbejde og sove i – og er tænkt som et alternativ til kortdistancefly.

I de seneste årtier er meget af det gamle Kina blevet jævnet med jorden, men en modbevægelse er ved at spise frem. I en række storbyer bliver de lave bebyggelser genopført fra grunden.

