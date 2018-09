Tusk vil gøre op med migrationsspændinger til EU-topmøde

Det er stadig uafklaret, hvordan EU skal håndtere de migranter, der kommer til Europa.

Derfor er det blandt de to hovedtemaer, som regeringslederne i EU's medlemslande skal diskutere på et uformelt topmøde i den østrigske by Salzburg onsdag og torsdag.

I sin invitation til topmødet lægger EU-præsident Donald Tusk op til, at der skal gøres noget ved uenighederne på migrationsspørgsmålet.

- Jeg håber, at vi i Salzburg vil være i stand til at gøre ende på de gensidige stridigheder og vende tilbage til en konstruktiv tilgang, skriver han.

Samlet er migrationsstrømmene på de tre primære ruter faldet med 92 procent.

Dermed er tilstrømningen på samme niveau som før 2015, hvor migrationskrisen kulminerede.

Det viser ifølge Tusk, at det virker, når EU-landene arbejder konstruktivt sammen.

Ifølge Josef Janning, der er senioranalytiker ved tænketanken European Council on Foreign Relations, er der brug for at finde en fælleseuropæisk løsning.

Lejre til migranter bremses af uvilje

- Spørgsmålet er, om der kan findes fælles fodfæste i forhold til at rykke mod en europæisk løsning.

- Den løsning er en pakke med fælles asyl- og migrationspolitik, fælles grænsekontrol og finansiel støtte til de lande, der bærer det tungeste læs, siger han.

Regeringslederne skal på topmødet blandt andet diskutere EU-Kommissionens udspil om, at der i 2020 skal være 10.000 betjente til at beskytte EU's grænser.

Derudover vil Tusk trække diskussionerne over på, hvordan EU kan forbedre samarbejdet med tredjelande, når det gælder migranter.

Arbejdet med EU-lejre i Afrika står stille: »Vi sidder stadig fast, for vi aner ikke, hvad det er, EU’s regeringschefer vil« Hvis man kan søge asyl fra en lejr i det nordlige Afrika, kan mange få lyst til at rejse hen til den lejr, advarer eksperter.

Det andet hovedtema til topmødet er brexit. Den britiske premierminister, Theresa May, får onsdag ordet, så hun kan give sit besyv med om briternes udtræden af EU.

Til gengæld bliver hun sendt uden for døren ved frokostmødet torsdag. Her skal de øvrige 27 EU-lande diskutere betingelserne for brexit.

Landene skal blandt andet tage stilling til, om der skal indkaldes til et ekstra topmøde i november for at lande en aftale.

Hidtil har planen ellers været, at der skulle være en aftale på plads i oktober.