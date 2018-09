Tysk spionchef forflyttes efter kontrovers med Merkel

Tysklands omstridte efterretningschef Hans-Georg Maassen er blevet forflyttet efter kritik, der går på, at han skulle have nedtonet højreorienteret vold i den østtyske by Chemnitz.

Det skriver internationale medier.

- Hr. Maassen bliver viceminister i indenrigsministeriet, lyder det i en erklæring om hans nye stilling, der også kan betegnes som statssekretær.

Dermed er han ikke blevet direkte fyret, men altså forflyttet eller ligefrem forfremmet til en anden stilling.

Både forbundskansler Angela Merkel, indenrigsminister Horst Seehofer og SPD-leder Andrea Nahles deltog i mødet og står bag erklæringen.

Maassen har hidtil været chef for Bundesamt für Verfassungsschutz, der er den indenlandske efterretningstjeneste i Tyskland.

Maassen kom i centrum af en diskussion, der går på, at han havde rejst tvivl om, at højreorienterede og neonazister skulle have angrebet indvandrere i Chemnitz i slutningen af august.

Det begyndte med et drab: Nu truer sagen regeringens liv Drabet på en 35-årig familiefar i Chemnitz kan ende med – endnu – en regeringskrise i Tyskland.

Det har skabt kontroverser, der har givet hovedbrud for Angela Merkels skrøbelige koalition.

Få dage efter optøjerne tvivlede Maassen på en amatørvideo, der viser vold, og han satte spørgsmålstegn ved, om højreorienterede skulle have "jagtet" udlændinge.

Den kommentar gik direkte i rette med Merkel, der havde beklaget de fremmedfjendske angreb og "had på gaden".

Oppositionen forlangte handling og fremhævede desuden hans gentagne møder med det indvandrerkritiske parti Alternative für Deutschland.