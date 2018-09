Slut med fri indvandring? Eksperter anbefaler, at danskere og andre EU-borgere skal søge visum efter brexit

LONDON

Danskere og andre EU-borgere skal også efter brexit kunne slå sig ned i Storbritannien, men de skal ikke have lettere ved at få visum end borgere fra resten af verden.

Det anbefaler The Migration Advisory Committee, en ekspertgruppe nedsat af den britiske regering, som er på vej med en ny indvandringspolitik.

I en ny rapport har eksperterne forsøgt at se rationelt og økonomisk på det ømtålelige og følelsesladede emne, og de »ser ikke overbevisende grunde til« at give andre forhold for EU-borgere end for ikke-EU-borgere efter brexit.



Eksperterne forklarer, at det bl.a. er en indvandrers alder, kundskaber, ansættelsesforhold og brug af offentlige services, der afgør, om han eller hun er en gevinst for samfundet - ikke om personen kommer fra EU eller ej.

Ifølge rapporten er indvandring af højtuddannet arbejdskraft en »klar fordel« for de nuværende borgere i Storbritannien, mens det samme ikke gælder lavtuddannet arbejdskraft.

Eksperterne skriver, at det derfor vil være i tråd med deres resultater, hvis regeringen indfører en ordning, der fremmer højtuddannet indvandring, men gør det sværere for lavtuddannede at komme ind i Storbritannien. Det kan ske via et visumsystem; ikke visum for at rejse på ferie i London, men visum hvis man vil slå sig ned i landet.

Og dette system skal altså i den optimale verden ikke skelne mellem EU-borgere og f.eks. afrikanere, amerikanere og asiater.



»At stoppe fri bevægelighed vil ikke gøre Storbritannien usædvanligt,« skriver eksperterne og nævner som eksempel, at Canada har en relativt åben politik, selvom man skal have visum for at indvandre.

Eksperterne har set på indvandringen fra de såkaldte EEA-lande, dvs. fra EU samt fra Norge, Island og Liechtenstein. De udgør cirka 3,5 mio. personer eller cirka 5 pct. af den britiske befolkning. Forslagene gælder dog kun nye indvandrere.

Overordnet set er indvandring en gevinst, da indvandrere »betaler mere i skatter, end de modtager i offentlige ydelser«. Ser man på sundhedssystemet udgør EU-borgerne også en væsentlig del af medarbejderne.

Der er ifølge rapporten en bedre gevinst ved indvandring fra de ”gamle” EU-lande kaldet EU13+ end fra de ”nye” medlemslande i Øst- og Centraleuropa, der kaldes NMS (New Member States).



»Det positive nettobidrag til de offentlige finanser er større for EU13+-migranter end for NMS-migranter,« står der i rapporten, som blev igangsat sidste sommer.

Eksperterne har fundet ud af, at indvandringen overordnet set har haft »lille eller ingen« indflydelse på arbejdsløsheden blandt briterne. Der er dog nogle tegn på, at effekten af indvandringen både når det gælder jobmuligheder og lønniveau har været negativ for for de lavtuddannede. Omvendt har det været positivt for de veluddannede. Beregningerne er forbundet med usikkerhed.



Samtidig har indvandringen betydet, at priser på personlig service, f.eks. håndværkere og rengøringsdamer, er faldet. Boligpriserne er til gengæld skubbet op af de mange nye indbyggere, og EU-borgere sætter sig i begrænset, men stigende grad på det sociale boligbyggeri.

I sidste uge fortalte brexit-minister Lord Callanan til Jyllands-Posten, at Storbritannien fortsat ønsker at byde eksempelvis danske studerende velkommen. Han ville dengang ikke svare på, hvilke grupper der skulle udelukkes, men henviste til et kommende lovforslag fra Indenrigsministeriet. Rapporten fra eksperterne skal bruges til dette lovarbejde.

Britisk minister: Sådan er titusinder af danskere i Storbritannien stillet i tilfælde af "no deal" Mellem 30.000 og 50.000 danskere bor i Storbritannien, og de kan ånde lettet op.

Ifølge avisen The Times siger anonyme kilder, at indenrigsminister Sajid Javid gerne vil indføre visum for EU-borgere. Han har dog ikke sagt det offentligt endnu, og det er muligt, at Storbritannien i de igangværende brexitforhandlinger med EU vil give EU-borgere forrang til at indvandre til gengæld for at briterne får handelsfordele.