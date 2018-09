Tyske læger: Russisk protestmedlem blev sandsynligvis forgiftet

Der har floreret rygter om forgiftning af den russiske kritiker Pyotr Verzilov, siden han blev dårlig og faldt om efter et retsmøde den 11. september i Rusland.

Familien har ikke været i tvivl, og nu oplyser tyske læger, at forgiftning er den sandsynlige årsag.

Pyotr Verzilov blev indlagt på hospitalet i Moskva efter at have overværet en vens høring i retten. Lørdag blev han overført til Charite-hospitalet i Berlin.

Lægerne, som her behandler Pyotr Verzilov, oplyser, at Verzilov »højst sandsynligt« og bedømt ud fra »hans symptomer« blev forgiftet. Der er således ikke noget bevis for, at Pyotr Verzilov skulle lide af langvarig sygdom, siger dr. Karl Max Einhaeupl fra hospitalet ifølge nyhedsbureauet AP.

Hans kollega, dr. Kai-Uwe Eckardt, har tidligere udtalt, at Pyotr Verzilov har haft symptomer, der indikerer en forgiftning af hans nervesystem. Der er ikke bevis for nogen anden forklaring på hans tilstand end forgiftning, udtaler lægerne til nyhedsbureauet AP og tager afstand fra alle former for spekulationer.

Pyotr Verzilov har modtaget intensiv behandling og er uden for livsfare, oplyser AP. Det er endnu uvist, hvilken substans der var ansvarlig for forgiftningen.

Mange fik øjnene op for den russiske aktivist Pyotr Verzilov, da han løb på banen under finalen ved VM i fodbold i Rusland i juli. Han var iført politiuniform og sammen med fire andre medlemmer af den kvindelige politiske punkgruppe Pussy Riot, og aktionen var en protest mod styret i Rusland under præsident Vladimir Putin og mod det internationale fodboldforbund Fifas ”korrupte adfærd”.

De blev idømt 15 dage i fængsel. I 2012 blev Verzilov også idømt to års fængselsstraf for en happening i Moskvas domkirke.

Den russiske kritiker har dobbelt canadisk-russisk statsborgerskab og er manager for Pussy Riot og er derudover udgiver af mediet Mediazona, der forholder sig kritisk til det russiske styre.

Hvis der er tale om en forgiftning af Pyotr Verzilov, er det ikke første gang, det rammer en fremtrædende kritiker af den russiske præsident Vladimir Putin og det russiske styre, og også tidligere spioner er blevet forgiftet.