Slovak med russisk uddannelse vil lede EU-Kommissionen

Efter ni år som EU-kommissær går Maros Sefcovic, som aktuelt leder EU's energiunion, efter at blive formand for Europa-Kommissionen. Jean-Claude Juncker, den nuværende formand, stopper næste år.

I en kort valgtale i EU-Parlamentet fortæller han, at han har støtte fra ni lande. Han går i første omgang efter at blive spidskandidat for socialdemokraterne i parlamentet.

I talen foran et lille publikum lyder slovakken som et ekko af Jean-Claude Junckers tale "Unionens tilstand", da han advarer mod "populisme".

- De udnytter folks frygt, berettigede skuffelse eller vrede: De stjæler, forvrænger og misbruger betydningen af patriotisme, siger Sefcovic.

I valget til posten som formand for EU-Kommissionen er der lagt op til, at det sker via den omstridte spidskandidatproces, som også blev benyttet i 2014.

Det foregår ved, at hver politisk gruppe i parlamentet udpeger en spidskandidat før valget. Det kan ske via interne valgprocesser. EU-landene vælger på den baggrund en kommissionsformand under ”hensyntagen til resultatet” af valget.

Hver politisk gruppe vil i løbet af det kommende halve år vælge en spidskandidat.

Maros Sefcovic er den første kommissær, der offentligt har tilkendegivet, at han ønsker posten. Faktisk skete det allerede før sommerferien, da han tilkendegav sin interesse.

Det skete på baggrund af en opfordring fra Tjekkiet efter et møde mellem Tjekkiet, Ungarn, Polen og Slovakiet.

I forrige uge meldte den tyske EU-parlamentariker Manfred Weber, at han går efter at blive spidskandidat for den konservative gruppe (EPP). Han er formand for EPP, og han har kansler Angela Merkels støtte.

Sefcovic er uddannet ved det russiske eliteuniversitet MGIMO i Moskva. Det gør imidlertid ikke den 52-årige diplomat til ven af Rusland, som er underlagt sanktioner fra EU.

I 2015 stod Sefcovic i spidsen for 15 øst- og centraleuropæiske lande i en aftale, hvis formål var at mindske afhængigheden af russisk gas. Det var i hans funktion som leder af EU's energiunion.

Slovakken har været kommissær siden 2009. Han har tidligere været kommissær for både uddannelse, forbrugerpolitik og EU's interne administration.

Den danske EU-kommissær, Margrethe Vestager, er blevet nævnt i internationale medier - blandt dem Politico - som en stærk kandidat. Men Vestager holder kortene tæt til kroppen.

Det kræver i første omgang støtte fra den danske regering, hvis hun skal i spil til posten.