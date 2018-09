Britisk politi afviser spor af Novichok på restaurant

Britisk politi rykkede søndag aften talstærkt ud til en restaurant i byen Salisbury, efter to mennesker var blevet syge efter at have spist der.

Restauranten og det omkringliggende område blev afspærret.

Salisbury er den by, hvor den russiske eksspion Sergej Skripal og hans datter i marts blev forgiftet af den russiske nervegift Novichok.

Politiet tog derfor heller ingen chancer, da to de spisende gæster - en mand og en kvinde - blev syge.

Natten til mandag dansk tid oplyser politiet, at der ikke er beviser for, at parret på restauranten har været i kontakt med nervegiften Novichok.

- Vi kan nu bekræfte, at der er intet, der tyder på, at Novichok var involveret i hændelsen, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Manden og kvinden er dog fortsat indlagt til observation, oplyser politiet.

Ud over Sergej Skripal og hans datter, der begge overlevede angrebet med den farlige Novichok-nervegift, blev et britisk par senere udsat for giften.

Det skete i juni, da en 45-årig mand og en 44-årig kvinde faldt om i deres hjem i Amesbury, der ligger få kilometer fra Salisbury. Kvinden døde otte dage senere, mens manden overlevede.

Manden har forklaret, at han fandt en parfumeflaske, som han tog med hjem til sin kæreste. Undersøgelser viste senere, at der var Novichok i flasken.

Den britiske regering beskylder to russiske efterretningsagenter for at have angrebet Sergej Skripal og hans datter.

De to mænd ankom ifølge politiet til Gatwick-lufthavn fra Moskva 2. marts og boede på City Stay Hotel i Bow Road i det østlige London. Derpå tog de til Salisbury 4. marts, hvor der blev smurt nervegift på den tidligere spions dør.

Ruslands regering har afvist, at den var involveret i angrebet.

Kreml har gentagne gange sagt, at Rusland ikke har kendskab til angrebet, og russerne siger, at de ikke har til hensigt at undersøge de beskyldninger, som briterne har rettet mod to navngivne russiske statsborgere.