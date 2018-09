Det går egentlig meget godt, mener WHO, men: For mange unge mænd dør i Europa

Det går egentlig godt for europæiske mænds overordnede helbred.

De lever længere og sundere end nogensinde før - men der er en enkelt plet på den ellers flotte statistik. Mange mænd dør stadigvæk af ikke-smitsomme sygdomme, så som kræft og livsstilssygdomme, der kan forebygges.

Det viser en ny rapport fra WHO.

Rapporten har fået sundhedsorganisationen til at opfordre politikere i Europa til skabe en specifik kønstilgang til mænds helbred. WHO forventer, at alle 53 lande i den europæiske region hver især vil implementere nye strategier for at løse mænd helbredsudfordringer.



»Europa sætter et eksempel ved en imponerende reduktion i for tidlig dødelighed fra ikke-smitsomme sygdomme. Imidlertid er der stadigvæk mange mænd, som sundhedsvæsnet ikke når ud til, som dør af disse sygdomme og skader. Den nye rapport hjælper os med at forstå deres (mænds red.) specifikke behov, og hvordan vi kan tilbyde kønsrettet indgreb overfor mænd,« siger regional direktør for WHO i Europa Dr. Zsuzsanna Jakab i en pressemeddelelse.

Det er ikke kun mellem mænd og kvinder, der er forskel på døde af ikke-smitsomme sygdomme.

Alene i den europæiske region kan den gennemsnitlige levelader for mænd svinge imellem 64 og 81 år afhængigt af, hvor du er født. Det er en forskel på 17 år.

»Omkring 86 pct. af alle mænds dødsårsager kan tilskrives ikke-smitsomme sygdomme og skader som mændene har påtaget sig i en yngre alder,« fremgår det fra rapporten.

De største dødsårsager for mænd imellem 30-59 år er hjertekarsygdomme, kræft, diabetes og åndedrætssygdomme.

I Østeuropa sker 37 pct. af dødsfald fra ikke-smitsomme sygdomme før mændene fylder 60 år, i forhold til kun 13 pct. i Vesteuropa.

Og i nogle lande i Østeuropa er mænds chance for at dø af hjertesygdomme syv gange større end i Vesteuropa.

Ifølge WHO er mænd i højere grad udsat for risikofaktorer, men også kønsspecifikke normer og sociale forventninger påvirker mænd til f.eks at ryge og drikke mere alkohol.

»Rygning var grunden til 1 mio. mænds død i 2016 i Europa og rangerer som den førende helbredsskadende risikofaktor for mænd i Vest-og Centraleuropa ,« skriver WHO.

Mens det i Østeuropa er alkohol og stofmisbrug, der er den ledende risikofaktor, fremgår det af rapporten.

Derudover skriver WHO, at mænd er mindre tilbøjelige til at søge lægehjælp end kvinder. Mænd der f.eks lider af alvorlige følelsesmæssige problemer og depressioner går ofte rundt uden diagnose, fordi de ikke tager lidelserne alvorligt.



Eksperterne bag rapporten mener, at det kan hænge sammen med, at selvmordsraten for mænd imellem 30-49 år er fem gange højere, end den er for kvinder af samme alder.