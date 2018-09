Misbrugsskandale ryster den katolske kirke i Holland

Over halvdelen af Hollands højt placerede gejstlige var involveret i at skjule sager om seksuelt misbrug af børn i årene fra 1945 til 2010.

Det skriver det hollandske dagblad NRC lørdag.

I løbet af de 65 år har 20 ud af 39 kardinaler, biskopper og hjælpebiskopper dækket over seksuelt misbrug. De har ifølge NRC dermed tilladt, at flere børn blev ofre.

- Fire af dem misbrugte selv børn, og 16 andre overflyttede de pædofile præster til andre steder, så de skyldige kunne skabe flere ofre, skriver avisen.

Kirken havde selv dokumenter om "problempræsterne". Men kirken lod rapporterne forsvinde og bekymrede sig ikke om ofrene, skriver NRC.

En talskvinde for den katolske kirke i Holland siger til nyhedsbureauet AFP, at kirken kan "bekræfte en del" af anklagerne.

Andre dele af de opsigtsvækkende afsløringer stammer fra en støttegruppe, som kirken har etableret for ofrene.

- Navnene på flere biskopper stemmer overens med de biskopper, der er navngivet i en rapport, som kirken fik udarbejdet i 2010, siger talskvinden, Daphne van Roosendaal.

Hun tilføjer, at forældelsesfristen er overskredet i alle sagerne.

De fleste af de biskopper og andre fremtrædende medlemmer af kirken er døde i dag. De, der stadig lever, har ikke ønsket at kommentere oplysningerne over for NRC.

Ingen af dem er længere aktive i kirken, skriver avisen.

Sagen er det seneste eksempel inden for den katolske kirke på seksuelt misbrug og forsøgene på at skjule det.

Over store dele af verden - Europa, Australien samt Nord- og Sydamerika - har tidligere ofre stået frem og fortalt om, hvordan de blev misbrugt af katolske præster.

Den tyske ærkebiskop Georg Gänswein har betegnet det som kirkens "egen 11. september".

I sidste måned afviste den katolske kirkes overhoved, pave Frans, at kommentere en anklage om, at han selv ignorerede beskyldninger om, at et højtstående medlem af kirken i USA havde begået seksuelle overgreb.