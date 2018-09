Tysk minister: Politikernes grimme sprog skaber splittelse i samfundet

Flere toppolitikere har lørdag fået en verbal irettesættelse af den tyske familieminister, socialdemokraten Franziska Giffey.

Politikernes sprog er blevet for brutalt, og den grimme tale er med til at øge polariseringen i samfundet, advarer hun i Berliner Morgenpost.

Anledningen er knivdrabet i august i den tyske by Chemnitz, som har ført til højreradikale demonstrationer, kritik af demonstranter, kritik af den førte asylpolitik, kritik af flygtninge og en generelt anspændt stemning, mener familieministeren, som gerne så, at politikerne ville hæve sig over det generelle debatniveau.

»Jeg har oplevet en polarisering og en forråelse af sproget. Det hjælper heller ikke, når landets indenrigsminister melder ud, at migration er alle problemers moder. Vi har i Tyskland 20 millioner mennesker med indvandrerbaggrund, og mange af dem arbejder, betaler skat og opfostrer deres børn. Når man siger, at de er årsagen til alle problemer, er det meget farligt,« siger Franziska Giffey.

Det begyndte med et drab: Nu truer sagen regeringens liv Drabet på en 35-årig familiefar i Chemnitz kan ende med – endnu – en regeringskrise i Tyskland.

Hun henviser til et interview, hvor Tysklands indenrigsminister Horst Seehofer (CSU) i et interview tidligere på måneden udtalte sig om udfordringerne med asylpolitikken.

Uanset hvor brutalt og taktløst andre udtrykker sig, må vi være påpasselige med vores sprog. Franziska Giffey (SPD) Uanset hvor brutalt og taktløst andre udtrykker sig, må vi være påpasselige med vores sprog.

Men det er ikke kun Horst Seehofer, som får på puklen af familieministeren. Også hendes egen partiformand, Martin Schulz, har bidraget til et grimt sprogbrug, siger hun.

Det skete under en debat i den tyske bundesdag, hvor Martin Schulz sagde om Alternative für Deutschlands partileder Alexander Gauland, at det stærkt højreorienterede parti AfD »hørte til på historiens mødding«. Noget, han ellers høstede stående klapsalver for fra sine socialdemokratiske partifæller.

Men sådan et sprog hører ikke hjemme, mener familieministeren.

»Uanset hvor brutalt og taktløst andre udtrykker sig, må vi være påpasselige med vores sprog«.

»Der står hvil i fred, men her er ingen fred« Et myrdet familiefar, to voldelige demonstrationer og et lækket, fortroligt dokument. I Chemnitz har indbyggerne fortsat ikke fordøjet, hvad der har ramt dem.

Siden tyskeren Daniel Hillig i august blev dræbt af knivstik efter byfesten i Chemnitz for flere uger siden, har den tyske politiske debat kredset om indvandring, flygtninge og højreradikale.

Fredag blev der holdt endnu en demonstration arrangeret af en højrepopulistisk gruppe i Chemnitz. Ifølge nyhedsbureauet dpa var omkring 3.500 mennesker mødt op og gik gennem gaderne, mens de råbte: »Vi er flere, og vi kommer igen«.