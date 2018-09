Politiet har afspærret område efter eksplosion i Stockholm

I Stockholm-forstaden Flemingsberg har politiet lørdag formiddag afspærret et større område ved en beboelsesejendom, efter at der natten til lørdag er sket en eksplosion.

Ifølge flere medier, bl.a. Aftonbladet, har politiet på stedet fundet endnu en mistænkelig genstand, som er ved at blive undersøgt.

Beboerne har fået besked på at holde sig indendøre.

Det vides endnu ikke, hvad der var skyld i eksplosionen.

»Vi har en mistænkelig genstand, der er eksploderet, men jeg vil ikke spekulere i, hvad det var, vi afventer hellere bombeteknikernes vurdering,« siger Anna Westberg fra Stockholms politi.

Politiet fik alarmen omkring kl. 01 natten til lørdag, da flere beboere i området ringede og fortalte, at de havde hørt et højt knald.

»Politiet har været her for at sige, at jeg ikke må forlade lejligheden hele dagen. De sagde, at der eksploderede en håndgranat her i nat. Og nu leder de efter én til. Det burde være roligt her, jeg mener, politistationen ligger jo kun 100 meter væk,« siger et vidne til avisen Expressen.

Der er sket skader på biler og facaden af en bygning. Til SVT fortæller politiet, at man har talt med vidner i området, men endnu ikke vil fortælle, hvad vidnerne har berettet.

Politiet kan heller ikke bekræfte, at der er tale om en håndgranat.