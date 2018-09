Jihadister har dræbt otte i angreb på landsbyer i Nigeria

Islamister fra den militante Boko Haram-bevægelse har dræbt otte personer i et angreb på to landsbyer i delstaten Borno i det nordlige Nigeria.

Jihadisterne forsøgte at stjæle kvæg og får fra landsbyerne, men landsbybeboere satte sig til modværge for at redde deres dyr.

- Otte personer blev dræbt i kampen og fire andre såret, siger Bunu Bukar Mustapha, der er talsmand for en lokal milits til nyhedsbureauet AFP.

Angrebet fandt sted fredag.

De lokale tog kampen op med macheter, buer og pil og sværd, men havde ingen chance mod islamisterne, som svarede igen med geværskud, oplyser talsmanden.

Efter angrebet drev de bevæbnede mænd et uoplyst antal dyr væk fra stedet. Beboerne i de to landsbyer er flygtet af frygt for nye angreb.

Oprørsbevægelsen Boko Haram har de seneste måneder intensiveret angreb i den nordlige del af Nigeria. Især mod militære mål.

Onsdag angreb en stor gruppe islamister en militærbase i byen Damasak i Borno. Efter flere timers kampe lykkedes det soldater at drive angrebsmændene på flugt.

Boko Haram har de seneste ni år dræbt tusindvis af mennesker i angreb i især Borno. Over to millioner mennesker er blevet drevet på flugt på grund af urolighederne.

Oprørsgruppen er også aktiv i nabolandene Tchad, Niger og Cameroun.