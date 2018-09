EU-Kommissionen vil bruge 15 mia. kr. på cybersikkerhed

Halvdelen af al kriminalitet er cyberkriminalitet og er en global trussel. Det er nødvendigt og kan kun bekæmpes i fællesskab på tværs af grænser. Sådan lyder det fra EU-Kommissionen, der nu er kommet med deres milliardforslag.

EU vil sætte massivt ind i kampen mod cyberkriminalitet for at undgå at være det svageste led i en global trussel.

En del af løsningen kommer i det nye forslag om et fælles sikkerhedsnetværk.

»Forslaget vil gøre det muligt for offentlige myndigheder og industrier på tværs af medlemsland effektivt at forbygge og reagere på cybertrusler, og det gør dem i stand til at tilgå cybersikkerhedsekspertise og de nyeste produkter og løsninger. Det er især relevant for beskyttelsen af kritiske sektorer, fx transport, sundhed, bank- og finanssektoren,« skriver EU-Kommissionen i forslaget.

Status på cyberkriminaliteten i dag Der bliver begået 4,000 ransomware attacks om dagen i 2016. Det vil sige kriminielle bruger en type malware til at kræve en løsesum fra ejeren af den inficerede enhed for at få adgang til sin egen data igen.



80 pct. af europæosle firmaer har oplevet mindst et tilfælde indenfor cybersikkerhed det seneste år.

150 lande og 230.000 systemer på tværs af sektorer og lande blev påvirket af angrebet på Wannycry i maj 2017. Der var en betydelig påvirkning på essentielle services, der var tilknyttet til internettet. Det er inklusiv hospital- og ambulanceservices.

Sikkerheds hændelser indenfor alle industrier steg med 38 pct., hvilket er den største stingin i de sidste 12 år i flere medlemsstater.

50 pct. af al kriminalitet er cyberkriminalitet. Kilde: Factsheet fra Kilde: Factsheet fra pressemeddelelse fra EU-Kommissionen.

Dansk Energi: Vi oplever daglige hackerangreb

Forslaget kommer efter, at EU’s kommissionsformand Jean-Claude Juncker tidligere på året slog fast, at cyberkriminalitet er for omfangsrig til at kunne blive bekæmpet i de enkelte lande.

»Cyberangreb kender ingen grænser, men vores kapacitet til at reagere adskiller sig meget fra land til land. Det skaber huller og dermed sårbarhed, som tiltrækker endnu flere angreb. EU bliver nødt til at være mere robuste med effektive strukturer til at sikre en stærkt cyber modstand og reaktion på cyberangreb. Vi vil ikke være det svageste led i en global trussel,« udtalte han under det digitale topmøde i Tallin den 29. september 2017.

EU-Kommissionen har afsat 15 milliarder kroner til kompetencecentrene, der på tværs af EU’s lande skal skabe et netværk af viden om cybersikkerhed. Det er en del af budgettet for 2021-2027, ifølge kommissionens nye forslag.

Økonomiske tab ved cyberangreb overgår nu naturkatastrofer

De eksisterende 660 centre, der er placeret rundt i EU, skal nu forenes i et europæisk netværk, lyder forslaget i en pressemeddelelse fra EU-kommissionen.

Initiativet skal hjælpe på tværs af forskellige sektorer som f.eks. transport, energi, sundhed og finans til at skabe mere sikre produkter og service mod cyberkriminalitet og vende cybersikkerheden til en fordel, fremgår det af forslaget.

I Danmark er indsatsen mod cyberpåvirkning også netop blevet fremlagt i et nyt finans udspil med fokus på cybersikkerhed. Center for Cybersikkerhed skal herhjemme bekæmpe den globale cybertrussel.