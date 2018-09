Observatører i hård kritik af Sveriges valgsystem: »Alle kan se, hvem folk vil stemme på«

Da de svenske vælgere i søndags stemte til både Riksdagen og kommunalvalg, var der ved flere valgsteder udenlandske observatører med for at se til, at alt foregik på en ordentlig måde.

Men valget foregik ikke uden problemer, lyder det nu fra observatørerne, som kritiserer det svenske system.

»Valgobservatørerne har reageret på, hvor let det var at se, hvem folk ville stemme på, eftersom de fleste vælgere åbent tager en stemmeseddel uden at skjule deres valg,« siger Amanda Valentin, som koordinerede de internationale valgobservatørers indsats, til Expressen.

I alt var 57 udenlandske valgobservatører med til at analysere det svenske valg.

Om to uger skal observatørerne aflevere en rapport med konklusioner fra valgdagen, men allerede nu mener Amanda Valentin, at Sveriges valgsystem bør opdateres.

Det svenske stemmesystem har også chokeret Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen.

»På alle de mange valgobservationer, jeg har været på, har jeg ikke set noget, der kommer bare i nærheden af, hvor udemokratisk det svenske valg faktisk er,« siger han til Ritzau.

Michael Aastrup Jensen vil nu tage problemet op på næste møde i Europarådet.

I Sverige foregår et valg ikke som i Danmark, hvor man får én stor stemmeseddel med alle kandidater og partier med sig ind i stemmeboksen. Tværtimod har hvert parti sin egen stemmeseddel, som vælgerne skal tage med sig i boksen.

De andre tilstedeværende i rummet kan således se, hvem vælgeren stemmer på, medmindre man laver krumspring for at skjule, hvem man har tænkt sig at sætte sit kryds ved. F.eks. ved at tage flere stemmesedler med sig, men nøjes med at sætte kryds på den ene.

Hvis man ikke ønsker at "bekende kulør", før man træder ind bag forhænget, er det også muligt at vælge en blank stemmeseddel i valglokalet og selv skrive partinavnet på inde i stemmeboksen.

Ifølge valgobservatørerne var det et fåtal af vælgerne, som valgte den snedige løsning.