Sverige: 20.000 "ugyldige" stemmer kan afgøre valget

Det bliver de små marginaler, der kommer til at afgøre, hvordan dramaet om det svenske valg ender.

Én ting er ifølge avisen Expressen de sene stemmer, som ved valget i 2014 beløb sig til 192.000 styk.

De sene stemmer tæller bl.a. stemmer fra udlandssvenskere, stemmesedler fra folk, som har stemt i et andet valglokale end deres distrikt, samt omkring 20.000 ugyldige stemmer, der forventes godkendt efter fintællingen.

Alt i alt peger meget på, at der er flere af de "sene" stemmesedler, som først nu skal gennemgås, end ved forrige valg, skriver avisen.

»Der er flere valgsteder, som har noteret den slags stemmesedler og angivet, at de først bliver afleveret onsdag,« siger valgtilforordnede i Stockholm Elin Gradeen.

Ugyldige stemmesedler kan eksempelvis være stemmesedler, hvor vælgeren har krydset af ud for to politikere fra samme parti, eller kuverter hvori der ligger to valgsedler for samme parti. I første omgang bliver den slags stemmesedler frasorteret, mens de så ved en senere fintælling kan blive godkendt.

Ifølge Göteborgs-Posten er der kun 29.000 stemmer, som lige nu skiller de to blokke.

»Nu er det ekstra spændende, og det er vigtigt, at det endelige resultat kommer så hurtigt som muligt. Vi vil ikke trække tiden ud,« siger enhedschef Leif Nyberin fra Skåne, som står for fintællingen af stemmerne, til Göteborgs-Posten.

Fejl i optælling giver Sverigedemokraterna et ekstra mandat

Det foreløbige resultat viser, at den rødgrønne blok har 144 mandater, mens de blå i Allliansen har 142 mandater. Sverigedemokraterne, som ingen i Riksdagen vil samarbejde med, har 63 mandater.

Svenska Dagbladet har regnet på tallene og er kommet frem til, at Centerpartiet kun behøver omkring 1.000 ekstra stemmer, og Liberalerna 2.000 ekstra stemmer for at tage de sidste mandater og tippe magten til "Alliansens" fordel, hvilket vil give et magtskifte i den svenske rigsdag.

Efter planen skal de sidst ankomne stemmer fintælles onsdag. I valgdistrikterne er man allerede ved at fintælle de ganske almindelige stemmer.

Inden for 14 dage skal der i Riksdagen stemmes om, hvem der skal være statsminister.