300.000 soldater deltager i enorm russisk militærøvelse

Tirsdag skyder Rusland den største militærøvelse siden afslutningen på den kolde krig i gang. Øvelsen går under navnet Vostok-2018, og mere end 300.000 soldater forventes at deltage.

Det oplyser Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, til nyhedsbureauet Reuters.

Soldaterne kommer fra de østlige og centrale militærdistrikter og fra Nordflåden. Derudover vil også faldskærmssoldater, langtrækkende fly og transportfly, samt kommandocentre og soldater fra Kinas og Mongoliets væbnede styrker deltage i øvelsen.

- Man skal forestille sig 36.000 stykker militært udstyr, som bliver flyttet på samme tid - kampvogne, pansrede mandskabsvogne, infanteriets kampkøretøjer. Alle disse skal selvfølgelig bringes i situationer, der er så tæt som muligt på kamp, siger forsvarsministeren.

Øvelsen bliver den største siden Zapad-81, der var en øvelse, som blev afholdt tilbage i 1981 af det gamle Sovjetunionen og Østblokken. Dengang deltog mindst 100.000 soldater i øvelsen.

Ifølge chefen for generalstaben af de russiske væbnede styrker, Valerij Gerasimov, vil øvelsen inkludere "massive" falske luftangreb.

De mest intensive øvelser vil finde sted i Tsugol, der er placeret cirka 150 kilometer fra grænserne mellem de kinesiske og mongolske grænser, skriver nyhedsbureauet AP.

Kreml har endnu ikke oplyst, hvem den angribende part i øvelsen skal forestille. Men Kremls talsmand, Dmitrij Peskov, udtalte i august, at den internationale situation "ofte er aggressiv og uvenlig" mod Rusland:

- Landets evne til at forsvare dets grænser i den nuværende internationale situation, som ofte er aggressiv og uvenlig over for vort land, betyder, at manøvrerne er berettiget og retfærdiggjort, lød det fra Peskov.

Rusland har inviteret militære attachéer fra Natos medlemslande til at følge den. Natos talsmand, Dylan White, siger, at Nato planlægger at følge øvelsen.