Feministiske rebeller i Sverige slået tilbage til start

Det venstreorienterede parti Feministiskt initiativ (Fi), der ved sidste valg var tæt på at krydse spærregrænsen på fire procent, har fået en gigantisk lussing af vælgerne.

Det fremgår af den foreløbige optælling af stemmerne fra det svenske valg.

Partiet fik i 2014 3,1 procent af stemmerne og var således mindre end et procentpoint fra at komme ind i Riksdagen. Men manglende gennemslagskraft i 2018 har gjort, at partiet fik bare 0,4 procent ved søndagens valghandling.

Da det dårlige valgresultat stod klar, var partiets leder, Gudrun Schyman, klar i mælet:

– Vi fortsætter kampen. Vi er utroligt modige, og vi har opbygget en stærk organisation, sagde hun til SVT på trods af tilbagegangen.

Hun har senere udtalt til blandt andet TV4, at Fi's valgkamp blev hæmmet af, at de lå i skyggen af andre partier i mediedækningen.

Til valgfesten udtalte en række tilhængere dog til svenske Expressen, at de var chokerede over resultatet.

Ifølge politolog Tommy Möller fra Stockholms Universitet er det da også overraskende, at partiet ikke har kunnet kapitalisere mere på #MeToo-bevægelsen, der også har skabt røre i Sverige.

- Der var mange, der spekulerede i, at #MeToo ville være en fordel for Fi i valgkampen, og på den baggrund er det overraskende, siger han til Aftonbladet.

- Det kan også bero på, at andre partier også har været gode på kønsspørgsmålet.

På Facebook og Twitter er Fi et af de partier, der skaber størst engagement blandt deres følgere, men det engagement kunne tilsyneladende ikke omsættes til stemmer.

Flere svenske medier spekulerer i, at mange af de vælgere, der stemte på partiet i 2014, har valgt at stemme på Vänsterpartiet i 2018.

Hos Fi's danske søsterparti, Feministisk Initiativ, deler man den analyse.

- Vi har på fornemmelsen, at mange har stemt taktisk og ikke med hjertet, siger talsperson Muneeza Rosendahl til Ritzau.

Hun er dog også overbevist om, at den feministiske bevægelse i begge lande nok skal få sit folkelige gennembrud.

- Det her giver os bare endnu mere kampgejst og viser, at vi bliver nødt til at fortsætte med den feministiske og antiracistiske dagsorden, for der er så mange andre politiske dagsordener, der truer med at splitte vores samfund, siger hun.

Feministisk Initiativ i Danmark forsøger i øjeblikket at blive opstillingsberettiget til det kommende folketingsvalg. I Sverige har partiet meddelt, at man agter at genopstille ved næste valg.