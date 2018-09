Syv sårede efter knivangreb i Paris

Syv er blevet såret, heriblandt to britiske turister, under et knivangreb i Paris sent søndag aften. Det oplyser politikilder ifølge nyhedsbureauet AFP.

Fransk politi har anholdt en mand efter angrebet, der fandt sted i centrum af den franske hovedstad.

Foreløbig er der ingen tegn på, at motivet bag angrebet er terrorisme. Det oplyser retskilder ifølge Reuters.

- Der er på nuværende tidspunkt ikke noget, der tyder på, at der ligger terrorisme bag disse angreb, siger en kilde med kendskab til efterforskningen.

Han tilføjer, at den anholdte formodes at være af afghansk statsborger.

Fire af de sårede er i kritisk tilstand, oplyser fransk politi ifølge AFP.

Angrebet udspillede sig lidt efter klokken 23 i den nordøstlige del af det centrale Paris.

En sikkerhedsvagt ved en biograf oplyser, at han så en mand, der allerede havde angrebet en gruppe mennesker, blive jagtet af to mænd, der forsøgte at stoppe ham.

- Han havde et jernrør i sin hånd, som han kastede mod mændene, der var efter ham, og så tog han en kniv frem, siger sikkerhedsvagten til AFP.

Et andet øjenvidne - 28-årige Youssef Najah - siger, at han gik langs Canal de L'Ourcq, da han så en mand komme løbende med en 25-30 centimeter lang kniv.

- Der var omkring 20 mennesker efter ham. De begyndte at kaste petanque-kugler efter ham, siger Najah ifølge AFP.

- Omkring fire af kuglerne ramte ham i hovedet, men de kunne ikke stoppe ham, tilføjer han.

Ifølge samme vidne forsøgte gerningsmanden at gemme sig i en gyde "bag to britiske turister".

- Vi sagde, 'pas på, han har en kniv', men de reagerede ikke, siger vidnet.

Manden angreb derefter de to briter, tilføjer han.

Episoden er den seneste af en række knivangreb i den franske hovedstad. Den militante bevægelse Islamisk Stat hævdede i august at stå bag et knivangreb, der kostede to kvinder livet, lidt uden for Paris.