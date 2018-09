Svensk chefredaktør: Umuligt at spå om kommende statsminister

Hvis en valgstedsmåling fra den svenske public service-station SVT står til troende, er der dødt løb mellem de borgerlige og rødgrønne partier i Sverige.

Der er således helt åbent, hvem der ender med regeringsmagten, vurderer Mattias Croneborg, der er chefredaktør på den svenske udgave af det politiske medie Altinget.

- Det er meget dramatisk. Der er dødt løb mellem blokkene, når man kigger på SVT’s valgstedsmåling, siger han.

Det afgørende kan blive, om Miljöpartiet, der er en del af den rødgrønne blok, kommer over spærregrænsen. Miljöpartiet står ifølge SVT's valgstedsmåling til at få 4,2 procent af stemmerne. Spærregrænsen i Sverige er på 4 procent.

- Kommer partiet ikke ind, får de borgerlige partier en stor dominans over de rødgrønne, siger Croneborg.

De rødgrønne partier står til at få 39,4 procent af stemmerne, mens de borgerlige partier i Alliansen står til 39,6 procent. Den politiske fremtid ser derfor ud til at være uklar, når de svenske vælgere vågner mandag.

- Vi kender resultatet, og vi ved, om Alliansen er blevet større end de rødgrønne partier, men selv om vi ved det, ved vi ikke, hvem der får regeringsmagten.

- Den blokpolitik, vi har haft, kan ikke fortsætte, siger Croneborg.

Statsminister Stefan Löfvens parti, Socialdemokraterna, står til at blive det største med 26,2 procent af stemmerne. Resultatet er dog ikke prangende ifølge Croneborg - langt fra.

- Det er et parti, som de seneste omkring 100 år har haft en opbakning på mere end 40 procent. Nu er man nede på omkring 27 procent.

- Det er et katastrofevalg for Socialdemokraterna. Men det er også en europæisk trend for de socialdemokratiske partier, at de får mindre opbakning, vurder han.

Sverigedemokraterna bliver det næststørste parti i målingen med 19,2 procent af stemmerne.

- Sverigedemokraterna får en stor fremgang, men jeg tror, at de havde håbet på at komme over 20 procent, siger Croneborg.

SVT's valgstedsmåling omfatter 11.630 vælgere, som ved valgsteder over hele landet er blevet spurgt om, hvilket parti de har stemt på. Det endelige valgresultat ventes natten til mandag.