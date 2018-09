Til sosserfest i Betonggalleriet: »Det er demokratisk at vælge, hvem vi vil samarbejde med«

STOCKHOLM

Selv et nederlag kan vendes til en sejr, hvis man ser det fra den rigtige side. Da de første exit-polls ruller over storskærmen i Fargfabrikken i Stockholm, bryder Socialdemokraterne ud i jubel. 26,2 pct.

Det kunne være værre. Også selv om man - måske tilfældigt har ladet ministrene defilere forbi rullende kameraer under et skilt, hvor der står "Betongalleriet".

Exit poll: Kæmpe nedtur for Socialdemokraterne, Sverigedemokraterne går frem

Fingerspidserne danser over mobiltelefonerne. Måske, måske ikke kan de bevare regeringsmagten. Der er dømt dødt løb mellem blokkene, og Sverigedemokraterne står til at blive det næststørste parti.

I den ligning er der mange men'er. For det første er der kun tale om en prognose, for det andet ligger Miljøpartiet, som støtter socialdemokratiske Stefan Löfven som statsminister, meget tæt på spærregrænsen på 4 pct. En lille forskydning, og billedet kan vende igen.

Før svensk valggyser: De første tre timer var der ingen stemmesedler for Piratpartiet

Men foreløbig bevares optimismen. Det vigtigste for Socialdemokraterne er at holde Sverigedemokraterne ude, som udenrigsminister Margot Wallström formulerede det, da hun ankom iført en knaldrød kjole.

På spørgsmålet, om man det er demokratisk at holde et parti ude, som ser ud til at få hver femte svenske stemme, svarer gruppeformand Anders Ygemann:

JP i Sverige: Partisoldater deler stemmesedler ud til vælgerne uden for valglokalerne Jimmie Åkesson sluttede kampagnen med folkefest i Stockholm.

»Det er demokratisk at vælge, hvem vi samarbejder med.«

Ygemann, som også har været indenrigsminister forklarer, at der er stor forskel på Dansk Folkeparti, som de danske socialdemokrater i stigende grad har et samarbejde med og på svenske Sverigedemokraterne:

»Sverigedemokraterne fejrede, at Tyskland besatte Danmark, mens andre fejrede befrielsen,« siger han med henvisning til partiets rødder som nazi-sympatisør.

Sveriges statsminister Stefan Löfven fra Socialdemokraterne har lige stemt og tager nu fire stop med kampagnebussen på valgdagen. Foto: Jette Elbæk Maressa.

Holdningen er han ikke ene om. Nok kunne statsminister Stefan Löfven gentage partiets valgslogan, om at valget er en folkeafstemning om velfærd, da han ankom en halv time, før valgstederne lukkede og blev klappet ind i festlokalet. For de fleste i festen handler det mindre om velfærd og mere om at holde distancen til Sverigedemokraterne.

Forsvarsminister Peter Hultqvist tør ikke kaste sig ude i det næsten umulige regnestykke at samle mandater nok til at kunne danne en regering.

»Vi må se på, hvordan blokkene står over for hinanden,« siger han.

Richard Jomshof fra Sverigedemokraterne står et andet sted i Stockholm og er lige så optimistisk. Han afviser, at de 19,2 pct. i exit-målingen er rigtige:

»Det er et godt tal. Men jeg tror, at også her er vi undertippede,« siger han.