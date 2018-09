Exit poll: Kæmpe nedtur for Socialdemokraterne, Sverigedemokraterne går frem

STOCKHOLM/LONDON

Et historisk dårligt valg til Socialdemokraterne, succes for Sverigedemokraterne og et nærmest uoverskueligt spil om regeringsmagten.

Sådan kommer det svenske valg til at gå ifølge en exit poll fra public service-kanalen SVT.

Det ubetinget mest magtfulde parti i Sverige i det seneste århundrede, Socialdemokratiet, går fra 31 pct. ved valget i 2014 til 26,2 pct. i målingen. Det vil i givet fald være første gang i mere end 100 år, at partiet får under 30 pct. af stemmerne.

Også Moderaterne står til smæk. Fra 23,3 pct. i 2014 til 17,8 pct. nu.

Til gengæld får Sverigedemokraterne et regulært kanonvalg og går frem fra 12,9 pct. i 2014 til 19,2 pct. nu. Det vil dermed blive Sveriges andetstørste parti.

En exit poll laves ved at spørge flere tusinde personer uden for valgstederne, hvad de har stemt. Metoden er behæftet med usikkerhed, og først når stemmerne er talt op, kender man det rigtige resultat.

Holder tendensen i exit pollen stik, har ingen af de to blokke flertal alene, og de har begge på forhånd været afvisende overfor et samarbejde med Sverigedemokraterne, SD.

Den socialdemokratiske statsminister, Stefan Löfven, har omtalt SD som »et racistisk parti med nazistiske rødder«, mens Moderaternes leder og statsministerkandidat, Ulf Kristersson, har afvist forhandlinger med Sverigedemokraterne og sagt, at de da er velkomne til at stemme for hans politik. SD har imidlertid en række krav, som partiet gerne vil have opfyldt.

Svenskerne havde stået i kø for at vælge. Foto: TT

I alt står rød blok i form af Socialdemokraterne, Miljøpartiet og Venstrepartiet til 39,4 pct. af stemmerne, mens blå blok kaldet Alliancen står til 39,6 pct. Blokken består foruden Moderaterne af Liberalerne, Kristendemokraterne og Centerpartiet. Begge blokke er altså meget langt fra 50 pct. af stemmerne.

Sådan ser exit pollen ud. Foto: Jette Elbæk Maressa.

En valgstedsundersøgelse fra tv-kanalen TV4 viste samme hovedtendenser med intet flertal til nogen af blokkene og Socialdemokraterne under 30 pct., men her stod Sverigedemokraterne dog til en knap så kraftig fremgang, nemlig til 16,3 pct.

Da Jyllands-Posten op til offentliggørelsen af exit-undersøgelserne talte med engagerede S-aktivister i en rød container foran Liljeholmen station, et par hundrede meter fra Socialdemokraternes valgfest, var holdningen klar: Hellere havne på 25 pct. og holde Sverigedemokraterne ude end at forblive på de 30 pct.

Modstanden mod SD-leder Jimmie Åkesson og hans parti var markant. Holdningen deltes af de partifunktionærer, som småfrysende ventede på at komme gennem sikkerhedskontrollen på Färgfabrikken, hvor festen holdes.

»Det vigtigste er, hvordan vi håndterer Sverigedemokraterne. Vi skal gøre alt for at holde dem uden for magten,« sagde udenrigsminister Margot Wallström kort før exit pollen.

Statsminister Stefan Löfven var godt klar over, at det ikke blev Socialdemokraternes bedste valg, da han til klapsalver ankom ved 19.30-tiden. Han forsøgte dog at bevare optimismen og sagde:

»Jeg er overbevist om, at vælgerne har stemt for at videreudvikle velfærdssamfundet.«

Löfven var den sidste af de socialdemokratiske ministre, som indfandt sig. De fleste afholdt sig fra at spekulere på, hvordan Sveriges næste regering kan sammensættes.

»Jeg spekulerer ikke i konstellationer,« sagde forsvarsminister Peter Hultqvist.