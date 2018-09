Riksdagsvalget i Sverige er i fuld gang. Venstrepartierne anført af den svenske statsminister, Stefan Löfven, kæmper ihærdigt for at beholde magten i Sverige ved at slå sin modkandidat, lederen af Moderaterna, Ulf Kristersson, der er de borgerlige partiers statsministerkandidat.

Postnord var presset: Har ikke leveret brevstemmerne til valgsteder i tide

Ifølge meningsmålingerne er der nærmest dødt løb mellem de to fløje, såfremt man som nu ikke tæller Sverigedemokraternas stemmer med.

Det kan dog blive aftenen, hvor det indvandrerkritiske partis stemmer får lov til at bestemme, hvem der skal være Sveriges næste statsminister. Det er dog ikke det mest sandsynlige scenarie, vurderer Lars Hovbakke Sørensen, adjunkt, ph.d. ved Professionshøjskolen Absalon, og ekspert i nordiske forhold.

Han ser følgende scenarier som de mest sandsynlige:

Den svenske statsminister og formand for de Socialdemokraterna, Stefan Löfven, får lov at fortsætte med støtte fra Miljöpartiet de Gröna og Vänsterpartiet. Det kræver dog, at venstrepartierne bliver større end den borgerlige blok fraregnet Sverigedemokraterna. Ulf Kristersson bliver ny statsminister, da Alliancen, bestående af partierne Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet og Kristdemokraterna får flere stemmer end venstrepartierne.

Lars Hovbakke Sørensen vurderer dog, at fløjene ligger så tæt på hinanden, at helt nye konstellationer også kan komme i spil.

»Det er ikke særligt sandsynligt, men der er en lille mulighed for, at Sverigedemokraterna får lov at støtte en regering anført af Moderaterna og Kristendemokraterna,« forklarer han.

Svenske vælgere står i lange køer

Det vil dog kræve, at Miljöpartiet de Gröna, kommer under spærregrænsen, der er i Sverige er på hele fire pct., så vil venstrefløjen opleve et meget stort stemmespild.

SVT er ikke velkommen til valgfest hos Sverigedemokraterna

»Partiet ligger meget tæt på spærregrænsen, og det er meget upopulært, fordi det ikke rigtig har fået gennemført noget,« siger Lars Hovbakke Sørensen.

Samtidigt skal Kristendemokraterna klarer sig bedre end, hvad valgprognoserne har spået, og det er ikke helt usandsynligt, da partiets leder, Ebba Busch Thor, har klaret det godt i debatterne vurderer Lars Hovbakke Sørensen

Desuden skal Sverigedemokraterna også gå mere frem, end hvad meningsmålingerne siger.

»Hvis det skulle ske, så kan man forestille sig, at Moderaterna og Kristendemokraterna danner en mindretalsregering med støtte fra Sverigedemokraterna, ligesom man så det i Danmark i 2001, hvor Anders Fogh Rasmussen dannede regering med støtte fra Dansk Folkeparti,« forklarer Lars Hovbakke Sørensen.

Et andet scenarie kan også være, at Centerpartiet og Liberalerna vil støtte Stefan Löfven for at undgå, at Sverigedemokraterna kommer til fadet.

»Annie Lööf, som er leder af Centerpartiet, tager dyb afstand fra Sverigedemokraterna, og det er utænkeligt, at hun vil støtte en regering, hvor Sverigedemokraterna er med på den ene eller anden måde,« siger Lars Hovbakke Sørensen.

Det sidste af de mindre tænkelig scenarier er, at Socialdemokraterna og Moderaterna går sammen om at danne regering, men det er stadig de to førstnævnte muligheder, som Lars Hovbakke Sørensen vurderer som mest sandsynlige.