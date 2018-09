Boris Johnson i nyt angreb på Theresa May: Kalder brexit-plan for »selvmordsvest«

Den omdiskuterede, tidligere britiske udenrigsminister Boris Johnson kommer nu med ny kritik af den britiske premierminister Theresa May.

Johnson mener, at Mays brexit-strategi har placeret Storbritannien i en »selvmordsvest,« og at hun har givet detonatoren til EU's hovedforhandler, Michel Barnier.

Det skriver han i indlæg The Daily Mail.

»På hvert stadie i forhandlingerne, så får Bruxelles det, som Bruxelles gerne vil have det,« skriver Johnson og fortsætter:

»Vi er blevet enige om EU's tidsplan, vi er blevet enige om at overdrage 39 mia. pund - men vi får intet til gengæld.«

Med det forslag, som May forhandler med EU om, problematiserer han, at UK skal »acceptere deres (EU's, red.) regler - for evigt - uden at få indflydelse på disse regler.«

»Vi har åbnet os selv for evig politisk afpresning. Vi har pakket en selvmordsvest omkring den britiske forfatning - og overleveret detonatoren til Michel Barnier,« lyder det fra Johnson.

Boris Johnson bliver dog mødt af massiv kritik fra sine partifæller.

Det bliver påpeget, at han ikke selv har nogen plan for, hvordan man løser brexit-problemerne.

For det andet kritisrer bl.a. partimedlemmet Thomas Tugendhat Johnson for brugen af »selvmordsbælte.«

»En selvmordsbomber myrdede mange i gården ved mit kontor i Helmand. Ødelæggelsen var afskyelig, lemmer og kød hang fra træer og buske. Nogen har brug for at blive voksne. At sammenligne premierministeren med det er ikke sjov,« skriver han på twitter.

Flere medier spekulerer i, om anklagerne fra Johnson kan være udtryk for, at han selv går efter at blive leder for det konservative parti.

Johnson trådte tilbage fra posten som britisk udenrigsminister i juli på grund af netop dyb uenighed med Theresa May om Storbritanniens vej ud af EU.

Udmeldelsen kommer kort efter, Johnson har oplyst, at han skal skilles fra sin kone, Marina Wheeler.

Det er sket, efter flere medier har anklaget Johnson for at have været sin kone utro.

Kommentatorer spekulerer nu også i, om Johnson selv har ønsket at få utroskabssagen frem for at få eventuelle skeletter i skaben ud i lyset, før han selv går efter posten som leder af det konservative parti.