»Europa holder vejret«: Udenlandske medier følger spændt med i det svenske valg

Både nordiske, britiske og amerikanske medier følger tæt med i resultatet af valget i Sverige.

Medier som CNN, The Guardian og norske VG skriver om valget, og særligt Sverigedemokraterna og partiets leder, Jimmie Åkesson, har mediernes interesse.

»Det her valg får mere opmærksomhed end tidligere. Man kan bare se på sidevisningerne,« fortæller Hanne Skartveit, der er politisk redaktør på Norske VG, til SVT.

Under titlen »Drama i det svenska folkhemmet« har hun skrevet en leder om valget, hvor hun lægger vægt på Socialdemokraternes tilbagegang og Sverigdemokraternes formodede fremgang.

Også her i avisen man søndag læse om, at Socialdemokraterne forbereder sig på katastrofevalg i Sverige.

Hvem skal dog regere Sverige? Spillet om den svenske regeringsmagt er »jäkla kompliceret« De andre partier anser ikke Sverigedemokraterne som "stuerene", og derfor er det umuligt at forudse, hvem der får magten i Sverige.

Temaet »Sverigedemokraternes fremgang« synes at være til stede hos flere medier.

»Mens Sverige flirter med højrefløjen, holder Europa vejret,« hedder det i en artikel hos CNN. Også hos BBC ligger fokus hos partiet.

»Nationalistiske stemmer truer med at ødelægge den svenske ro,« er overskriften på en artikel hos BBC.

De udenlandske mediers fokus på det svenske valg kommer ikke bag på professor i politisk kommunikation, Lars Nord.

»Der er en nyhedsværdi i det afvigende. Sverige har tidligere været associeret med en liberal migrationspolitik og to klare politiske blokken. Nu er det billede ikke længere tillfældet. Havde det været business as usual, havde valget ikke fået så meget opmærksomhed,« siger han til SVT.

Forstå det svenske valg på under et minut: Ryger Socialdemokraterne, får Sverigedemokraterne indflydelse og hvad med de borgerlige?

Om mediernes interesse kommer til at ændre på billedet af Sverige, afhænger af, hvem man spørger:

»Hvis man har en forestilling om, at Sverige er åbent og tolerant, kan det billede splintres. Men mener du på den anden side, at Sverige har været for naiv, bliver du nok ikke så oprørt,« siger Lars Nord.

Søndag går svenskerne til valg, og stemmeurnerne lukker klokken 20.00.