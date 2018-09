Fremtidens stemmeform? Hver tredje svenske vælger har stemt på forhånd

Søndag er en skæbnesvanger dag for svenskerne, når de endnu en gang går til stemmeurnerne i både rigsdagsvalget og kommunalvalget.

Men hver tredje stemmeberretigede svensker har faktisk allerede stemt på forhånd - og behøver derfor ikke tage turen ned til den lokale skole eller svømmehal for at sætte sit kryds.

Og selvom alle forhåndsstemmerne endnu ikke er optalt, ligner det, at rekordmange svenskere har benyttet sig af muligheden i år.

Det skriver det svenske medie SVT.

Den svenske valgmyndighed har ifølge mediet opgjort antallet af stemmer, der er indgivet før valgdagen, og her lå tallet søndag morgen på 2.648.321 millioner stemmer.

Det tal svarer ca. til 34 pct. af de stemmeberettigede, skriver mediet. Og da alle de tidligere stemmer endnu ikke er optalt endnu, forventer valgmyndigheden at tallet bliver endnu højere, fremgår det yderligere.

Ved valget i 2014 stemte 2.672.515 personer på forhånd, som svarede til 36 pct. af de stemmeberettigede. Derfor er tallet på vej mod rekord.

I Sverige kan man enten brevstemme, som vi kender det herhjemme fra, eller man kan stemme i et af de specielle valgsteder, der åbner før valgdagen.

Ifølge SVT er det en mulighed, som flere og flere har benyttet sig af siden 2006.

Det skyldes ifølge professor i statskundskab fra Göteborg Universitet, Stefan Dahlberg, at kommunerne i 2006 fik ansvaret for indsamling af stemmer, hvilket åbnede for flere muligheder i forhold til at stemme tidligt.

»Det er formentligt en konsekvens af, at der er kommet flere steder, hvor man kan gøre det. Man kan for eksempel stemme i indkøbscentre, når man alligevel handler. Jeg tror, det bliver mere almindeligt i fremtiden,« siger han til mediet og tilføjer, at det kan blive op til hver anden, der i fremtiden vælger at stemme på forhånd.

Et højt antal af folk, der stemmer før valgdagen, kan også være en indikator for en høj valgdeltagelse, forklarer han yderligere.

»Vi ser en stærk korrelation mellem forhåndsstemmer og valgdeltagelse. Når færre stemmer på forhånd, er der også færre der stemmer på dagen. Det ligner, at kurverne følger hinanden,« siger Stefan Dahlberg.

Han understreger dog overfor mediet, at ulempen ved at stemme tidligt er, at man kan risikere ikke at få set relevante debatter og politiske udviklinger, der evt. kan påvirke ens holdning.

Søndag går svenskerne til valg, og stemmeurnerne lukker klokken 20.00.

Muligheden for at kunne stemme før tid begyndte den 22. august og kunne benyttes helt frem til valgdagen.