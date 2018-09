Overblik: Her er det svenske valgs største historier

Efter en dramatisk valgperiode i Sverige er det søndag sidste chance for vælgerne i Sverige til at beslutte sig for, hvor krydset skal sættes ved valget til Riksdagen.

Valgkampen har raset sommeren over, og her kan du få et overblik, over nogle af de emner, som har præget forsiderne i den tid.

Bilafbrændinger.

Videoer af bilafbrændinger i en række forstadskvarterer i større svenske byer såsom Stockholm og Göteborg ryddede forsiderne op til valgets første partileder debat.

- Hvad fanden har I gang i, spurgte statsminister Stefan Löfven retorisk gerningsmændene, da han blev forholdt videoerne.

Flere partier inklusive statsminister Stefan Löfvens Socialdemokraterna har siden haft som mærkesag i valgkampen at tilføre politiet flere ressourcer.

Skovbrande og klimaet.

I juli rasede der omfattende skovbrande i store dele af Sverige. Skovbrandene blev også et emne ved den første partilederdebat. Her forsøgte flere partier at angribe Sverigdedemokraterna på deres klimapolitik.

- At forme sin politik efter vejret er ikke seriøst, svarede Jimmy Åkesson og svarede, at hvor de andre partier kappes om at bruge penge i Sverige, fandt han et større behov for at nedbringe CO2-udledningen i andre lande.

Seksuelle overgreb.

Tv-programmet "Uppdrag Granskning" kunne i slutningen af august fortælle, at 58 procent af alle dømte voldtægtsforbrydelser de seneste fem år var født uden for Sverige.

Våben og medier.

I august delte Riksdagsmedlemmet Hanif Bali et billede af sig selv på sociale medier med skydevåben og teksten "Hanif og DN (forkortelse for avisen Dagens Nyheter, red.) at war".

En brancheforening for udgivelser krævede straks et møde med Hanifs parti, Moderaterna, for at få en forklaring.

- Jeg er rigtig bekymret over det toneleje, der er i svensk politik for tiden både på sociale medier og i traditionelle medier. Det er ekstra synd, når der er mennesker i mit eget parti, der bidraget til det, svarede Moderaternas leder, Ulf Kristersson.

Fake News på arabisk.

Ifølge nyhedsbureauet TT har lokale socialdemokrater spredt opslag på arabisk, hvori falske påstande om at Sverigedemokraterna og Moderaterna ønsker at forbyde moskéer og islamiske gravpladser.

Moderaterna har taget opslagene op som et emne for den europæiske samarbejde- og sikkerhedsorganisation OCSE, der har besluttet at sende to valgobservatører til Sverige.

Klimaet og indvandring fylder hos vælgerne.

I en måling fra Demoskop, som avisen Expressen har publiceret 5. september, er der flest adspurgte, der svarer, at klimaet og indvandring er valgets vigtigste emne.

18 procent svarer klimaet, 17 procent svarer indvandring. Derefter følger emnerne sundhed og integration, der er vigtigst for henholdsvis 15 og 10 procent af vælgerne.

Lov og orden samt Sveriges økonomi er vigtigst for 9 procent af vælgerne.

Kilder: TT, Expressen, Dagens Nyheter, Aftonbladet.