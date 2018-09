Forstå det svenske valg på under et minut: Ryger Socialdemokraterne, får Sverigedemokraterne indflydelse og hvad med de borgerlige?

STOCKHOLM

To partier står centralt ved det svenske valg, som afvikles søndag: Socialdemokraterne og Sverigedemokraterne.

De første, fordi de har regeringsmagten, men kan risikere en historisk nedgang. De andre, fordi de har været holdt ude af svensk politik, men står til en historisk fremgang og kan ende i positionen som kongemagere.

Folkefesten er forbi: Vælgerlussing i vente til Europas røde bastion Sverige har været socialdemokraternes mest solide bastion. Mens søsterpartier i Europa har mærket nedgangen, kunne de svenske socialdemokrater fremvise solide valgresultater. Den æra kan snart være forbi.

På sidelinjen står Moderaterne, Sveriges konservative parti, som indtil for fire år siden havde statsministerposten. Lederen Ulf Kristersson er den direkte udfordrer til Socialdemokraternes leder og nuværende statsminister, Stefan Löfven.

Svensk valg Svenskerne skal stemme både til Rigsdagen og til lokale valg. Rigsdagen har 349 pladser. Valgstederne lukker kl 20. Spærregrænsen er på fire pct.

Sveriges socialdemokratiske statsminister, Stefan Löfven, åbner igen for en koalitionsregering, hvis ingen af blokkene får flertal ved valget til Riksdagen på søndag. Foto: Erik Simander/TT via AP

Valget i Sverige har tiltrukket sig international opmærksomhed, fordi det er første valg, som afholdes, efter at Sverige i 2015 åbnede sit hjerte og tog imod over 160.000 flygtninge. Siden er der indført grænsekontrol, og udlændingeloven er strammet, men debatten om, hvad der skal ske med de mange migranter, og hvordan de påvirker det svenske samfund har stået helt centralt under valgkampen.

Sveriges nye kongemager: Ingen vil lege med Åkesson, men han bliver svær at undgå Partiet, som tog den svenske valgkamp med storm, er ramt af flere sager, som forbinder det med nazisme.

Også kriminalitet, lov og orden har optaget de svenske vælgere. For få uger siden blev over 100 biler brændt af i Gøteborg og omegn. Brandene satte blus til debatten om politiets ressourcer, og hvad der kan gøres for at sikre lov og orden i Sveriges særligt belastede områder

Andre brande, nemlig dem som hærgede de svenske skove i den knastørre sommer, fik klimaforandringerne til at rykke højt op i vælgernes bevidsthed.

Store dele af den svenske valgdebat har handlet om sikring af velfærdsstaten og skattelettelser. Især sygehuse og ventelister har optaget debatterne.

Socialdemokraterne er gået til valg på, at kun de kan sikre velfærdsstaten, Moderaterne ønsker skattelettelser og fornyelse af velfærdsstaten, Sverigedemokraterne mener, at valget står mellem indvandring og velfærdsstaten.

Den konservative fæstning i skærgården: I Zlatans paradis kan man gå til købmanden uden at møde en indvandrer Overklassen kan ikke lide valgkampen. For meget snak om migration, for lidt om Sveriges udfordring, mener vælgerne i Vaxholm.

Formelt set står to blokke over for hinanden: De rødgrønne blok med Socialdemokraterne, Miljøpartiet og Venstre og den borgerlige Alliancen med Moderaterne, Centerpartiet, de liberale og Kristendemokraterne.

Jimmie Åkesson er partileder for Sverigedemokraterne. Foto: Fredrik Sandberg/Ritzau Scanpix

Ifølge meningsmålingerne vil ingen af de to blokke få flertal, og dermed er lyset rettet mod Sverigedemokraterne, som ikke er med i nogen af de to blokke.

Socialdemokraterne er gået til valg på at holde Sverigedemokraterne uden for indflydelse. Blandt de borgerlige partier er der delte meninger om, om man i givet fald skal trække på deres mandater.