Sverigedemokrater boykotter SVT resten af valget

Sverigedemokraterna (SD) vil ikke medvirke i programmer på den svenske public service-kanal SVT hverken lørdag eller søndag.

Det siger partiet i en pressemeddelelse.

Boykotten er en udløber af begivenhederne fredag aften under den afsluttende partilederdebat forud for søndagens svenske valg.

Her kom SD's leder, Jimmie Åkesson, med en udtalelse, som SVT siden sagde, at stationen tager afstand fra.

Det fik SD til at kræve en undskyldning. Den kom ikke, og så boykottede partiet SVT lørdag.

Tidligt lørdag aften er pressemeddelelsen om, at SVT også boykottes på valgdagen, udsendt.

Det begrundes med, at SVT "har valgt at forvrænge det, som Jimmie Åkesson sagde, i den hensigt at forsvare sin beslutning under partilederdebatten".

Lørdag eftermiddag mærkede SVT, hvad beslutningen betød, skriver Mikael Eriksson, Jimmie Åkessons nære medarbejder, på Twitter.

- I Göteborg måtte reporteren vende sig og gå. Interviewløs.

JP i Sverige: Der er lagt op til en valggyser af rang Valgkampen i Sverige er svær at se i Stockholm til trods for, at det står fuldstændig lige mellem blokkene.

Sagen har også fået det indvandringskritiske parti til at klage til det svenske pressenævn.

- Det her er den største skandale, som public service nogensinde er blevet ramt af, sagde Sverigedemokraternas pressechef, Henrik Vinge, efter et møde med SVT lørdag formiddag.

- SVT bør ikke gå ind i en politisk debat på denne måde.

SVT tog fredag aften - meget usædvanligt - afstand fra Åkessons udtalelse under valgdebatten.

Han sagde om indvandrere, at de "ikke er svenskere" og ikke "passer ind i Sverige".

- Vi skal begynde med at sige, at Jimmie Åkesson udtalelse var groft generaliserende, og SVT tager afstand fra den, sagde SVT-værten Martina Nord efter debatten.

SVT's divisionschef Anne Lagercrantz sagde, at tv-stationen ikke har noget at undskylde.

Hun henviser til den såkaldte demokratiparagraf i svensk presselovgivning, der siger, at programmer skal være præget af "den demokratiske styreforms grundidéer og princippet om alle menneskers lige værd".

Sveriges nye kongemager: Ingen vil lege med Åkesson, men han bliver svær at undgå Partiet, som tog den svenske valgkamp med storm, er ramt af flere sager, som forbinder det med nazisme.

- Vi har en radio- og tv-lov i Sverige, og vores vurdering er, at der var behov for en afstandtagen, siger hun.

- Det er vanskelige beslutninger at tage, og vi forsøger at anvende det regelværk, der findes.

Hun tilføjer, at hun ser frem til en afgørelse fra det pressenævn, der skal tage stilling til den kommende klage fra Sverigedemokraterna.