Ekspert: Flere vil sandsynligvis stemme på Sverigedemokraterna efter SVT-indblanding

»Vi skal begynde med at sige, at Jimmie Åkessons udtalelse var groft generaliserende, og SVT tager afstand fra den.«

Derfor tog SVT afstand fra Åkesson-kommentar efter partilederdebat

Sådan lød det fra tv-værten på SVT, Martina Nord, efter tv-stationens egen partilederdebat fredag aften.

Kommentaren kom efter, at formanden for Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson, havde udtalt, at årsagen, til at det er svært for indvandrere at komme i job, er, at de ikke er svenskere.

Sverigedemokraterna kræver undskyldning efter SVT tog afstand

Tv-stationens indblanding kan meget vel skubbe flere stemmer i retningen af Sverigedemokraterna. Det mener Lars Hovbakke Sørensen, der er adjunkt og ph.d. ved Professionshøjskolen Absalon og ekspert i nordiske forhold.

»Det er overvejende sandsynligt, at det vil betyde, at der er endnu flere, som vil stemme på Sverigedemokraterna på grund af det her (STV’s afstandstagen til Åkesson, red.), fordi de i forvejen har opbygget et billede af sig selv, som dem der er imod det politiske establishment,« siger han og fortsætter:

»Sverigedemokraterna har levet sig ind i en offerrolle, hvor de har en retorik, som går på eliten i forhold til folket, hvor de repræsenterer folket. Og de giver et billede af en elite i samfundet, der er helt frakoblet befolkningen og befolkningens holdninger, og det bliver bekræftet af det her. Så det vil formentligt samlet set gavne Sverigedemokraterna.«

Vred partileder udfordrede Åkesson til ny tv-duel efter skænderi

Lars Kabel, der er lektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, mener ikke, at indblandingen fra den fra den svenske tv-station, var det bedste træk.

»Jeg tror ikke, at det var særlig fornuftigt at gøre det to dage før et valg. Også selv om at SVT gerne vil tage afstand og er bange for at komme til at stå juridisk og moralsk til ansvar for nogle meget hårde udtalelser,« forklarer han og tilføjer:

»De kommer på en måde til at blande sig i valget, selv om jeg ikke tror, at det var deres mening.«

Noget lignende ville ikke kun ske i Danmark. Det bekræfter nyhedschef i DR, Thomas Falbe, og nyhedsdirektør, Mikkel Hertz over Ritzau.

»For en public service-station er det højst usædvanligt. Jeg synes ikke, at det er en debat-værts opgave at forholde sig til de synspunkter, der kommer frem, ud fra et holdningsmæssigt synspunkt,« forklarer Hertz.