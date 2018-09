Derfor tog SVT afstand fra Åkesson-kommentar efter partilederdebat

»Hvorfor er det svært for dem (indvandrere, red.), at få job? Det er fordi de ikke er svenskere. De passer ikke ind i Sverige, og så er det klart, at det er svært at komme i job.«

Se Åkessons kommentar i tweetet forneden

Det er denne udtalelse fra formanden fra Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson, som fik tv-vært fra SVT, Martina Nord, til at sige følgende efter partilederdebatten fredag aften:

Efter svensk debat: Tv-vært tog afstand fra Jimmie Åkesson

»Vi skal begynde med at sige, at Jimmie Åkessons udtalelse var groft generaliserende, og SVT tager afstand fra den.«

Den svenske tv-station mener, at den er lovmæssigt forpligtet til at tage afstand og henviser til demokratiparagraffen i den svenske radio- og tv-lovgivning, som gælder for alle medier i Sverige.

»Programindholdet skal som helhed præges af grundlæggende demokratiske værdier og skal følge princippet om alle menneskers ligeværd,« står der i den paragraffen, som stationen henviser til.

Sverigedemokraterna kræver undskyldning efter SVT tog afstand

STV peger på, at stationen tidligere fået kritik for ikke at overholde paragraffen i debat fra 2017, og det var derfor at man valgte at tage afstand nu.

Sverigedemokraterna har kritiseret SVT for at tage parti i debatten, men det mener ikke programchef for SVT, Eva Landahl, ikke.

»Vi tager afstand fra en groft generaliserende udmelding,« siger hun.

Repræsentanter fra både Sverigedemokraterna, som ønsker en undskyldning, og SVT mødes lørdag for at diskutere sagen.