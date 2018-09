Efter svensk debat: Tv-vært tog afstand fra Jimmie Åkesson

En sekvens i den afsluttende partilederrunde fik tv-kanalen SVT til at tage afstand fra Sverigedemokraternas partileder, Jimmie Åkesson umiddelbart efter debatten var overstået.

Efter debatten, som var arrangeret af SVT, tonede tv-værten Martina Nord frem med ordene:

- Vi skal begynde med at sige, at Jimmie Åkesson udtalelse var groft generaliserende, og SVT tager afstand fra den.

Ovenstående citat kan ses i nedenstående tweet, fra Sarah Sørheim der er kulturredaktøren på den svenske avis aftonposten. Under videoen påpeger hun, at det ikke er SVT's »arbejde« at tage afstand til partileders kommentarer.

I løbet af debatten var Jimmie Åkesson i heftig debat med Centerpartiets partileder Annie Lööf, Miljöpartiets Isabella Lövin og Liberalernas Jan Björklund.

I et indlæg sagde Jimmie Åkesson om nogle indvandrere, at de ikke passer ind i Sverige.

Se Åkessons kommentar i tweetet forneden

- Hvordan er det, du udtrykker dig, råbte Annie Lööf vredt, mens hun slog i sit podium.

I et indlæg kort efter beskrev Jan Björklund Jimmie Åkesson som "hjerteløs" og Isabella Lövin kaldte Åkessons ord "gift, som spreder sig".

Åkesson svarede igen med ordene: "I tager penge fra fattige og ældre. I prioriterer jo øget indvandring hver gang".

Sveriges nye kongemager: Ingen vil lege med Åkesson, men han bliver svær at undgå Partiet, som tog den svenske valgkamp med storm, er ramt af flere sager, som forbinder det med nazisme.

Til den svenske avis Expressen forklarer den ansvarshavende redaktør på SVT, Eva Landahl, at "det er en groft generaliserende udtalelse, at indvandrere udpeges som en gruppe, der ikke er svensk og ikke passer ind i Sverige".

Efter Jimmie Åkesson er blevet vist klippet med SVT-værten, der tager afstand fra ham, kalder han episoden "en skandale".

- Den statslige tv-station vælger side i debatten ved at "tage afstand" fra en partileders standpunkt. Det er en skandale, siger han.

Sverigedemokraterna har på deres Twitter-profil tordnet mod SVT's håndtering.

- Det er en ageren som savner modstykke i moderne svensk historie, skriver partiet.

Også i Danmark vækker SVT-beslutningen bestyrtelse. Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, kalder på Twitter håndteringen for "flovt".

- Sveriges TV "tager afstand fra Sverigedemokraterna" i den afsluttende partilederrunde. Vildt dramatisk krystalklart bevis på, at denne public servicekanal ikke længere kan betragtes som et anstændigt journalistisk mediehus.

- Flovt for Sverige. Flovt for Norden, skriver han.

Ritzau/TRJ