»Det er jo mænd, der begår overgrebene«: Mandefri festival var helt fri for kriminalitet

Festivalen "Statement" i Gøteborg, som foregik i weekenden, var ikke en almindelig festival.

Festivalen er blevet til, efter at der sidste år blev meldt om et større antal overgreb af forskellig art begået på festivaler i Sverige.

Arrangøren bag "Statement", Emma Knyckare, besluttede sig derfor for at lave en festival helt uden mænd for at vise, hvor fredeligt et sådant arrangement kan være, når man tager mandekønnet ud af ligningen.

Og en uge efter festivalen er missionen lykkedes. Politiet i Gøteborg har ikke fået nogen anmeldelser om forbrydelser, og det beviser arrangørens pointe, siger hun til SVT.

»Jeg er ikke overrasket over, at der ikke er nogen politianmeldelser. Det er jo mænd, der begår overgreb, og det var dét, vi ville vise. Hvad sker der, når vi fjerner mændene?«.

Emma Knyckare tror, at mange af festivalens gæster kom for at se musikerne på scenen - der kun bestod af kvindelige kunstnere - men at de samtidig ville støtte projektet.

Festivalen har været i modvind i løbet af sommeren, fordi dens "mandefri" politik var diskriminerende over for ciskønnede mænd, altså mænd, som identificerer sig som deres biologiske køn.

Festivalens arrangør måtte derfor kort før arrangementets start krybe til korset og fortælle, at man skam ville lukke mænd ind, hvis de købte billet.

"Statement" har dog hele tiden fastholdt i PR-materialet og på hjemmesiden, at den var »helt fri for cis-mænd«.

»Hvis nogen henvender sig til mig og siger, at dette er diskrimination, så burde jeg bare kunne forklare dem, hvorfor festivalen overhovedet er nødvendig. Mange kvinder og ikke-binære mennesker kan ikke deltage i festivaler i dag, ford de ganske enkelt ikke føler sig trygge,« sagde Emma Knyckare tidligere i sommer til SVT Vest.

I 2017 ver der ifølge avisen Metro over 150 anmeldte sexovergreb ved 20 festivaler rundt om i Sverige, heriblandt var der mindst 20 fuldbyrdede voldtægter. Metro har fået udleveret tal for henholdsvis chikane af seksuel karakter, voldtægter og voldtægtsforsøg ved de respektive festivaler.

Én af festivalerne havde kun omkring 6.000 besøgende, men der blev alligevel anmeldt 22 overgreb. Til sammenligning havde Statement-festivalen omkring 5.000 gæster.

Politiet vurderer over for Metro, at der er et stort mørketal i anmeldelserne, fordi langt fra alle overgreb bliver anmeldt. Man har også påpeget, at det kun er omkring 2 pct. af alle Sveriges seksuelle overgreb, der sker i forbindelse med festivaler.