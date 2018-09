Stockholm: "Kaotiske" scener under politisk demonstration

En demonstration arrangeret af det stærkt højreradikale parti Alternativ for Sverige (AfS), samt en følgende moddemonstration, er fredag eftermiddag endt med flere anholdelser.

Avisen Aftonbladet har en journalist på stedet, som kalder optrinnet for »kaotisk«.

Tre personer er ifølge politiet blevet anholdt, bl.a. vold, for at forstyrre den offentlige ro og orden samt for at spytte på politiet.

AfS' arrangement var knap gået i gang, før en mand gik gennem moddemonstranterne og råbte "Sverige for svenskerne", hvorefter der udbrød slagsmål.

Demonstrationen finder sted i det centrale Stockholm. I alt er der omkring 500 mennesker på stedet, hvor AfS-tilhængerne er lidt flere end moddemonstranterne.

Historien melder ikke noget om, hvorvidt de anholdte er AfS-støtter eller moddemonstranter.

Flere moddemonstranter er blevet ført væk af politiet, fordi de har forsøgt at bryde gennem politiets afspærring, men der er ingen meldinger om, at de er blevet anholdt.

Oprindelig var demonstranterne blevet lovet at måtte leje nogle bygninger i Kungsträdgården i Stockholm, men kommunen annullerede kontrakten, efter at AfS under en demonstration i Malmø blev politianmeldt for at føre hetz mod bestemte befolkningsgrupper.

En moddemonstration er stablet på benene for at protestere mod AfS' politik. Foto: Ints Kalnins/TT/Ritzau Scanpix

»Vores lokaler og faciliteter bør ikke bruges af dem, der ønsker at skade vores demokrati,« oplyste lokalpolitikeren Karin Wanngård (S) fra byrådets økonomiudvalg tidligere på ugen i en pressemeddelelse.

Partiet besluttede dog alligevel at demonstrere, blot ude på gaden.

AfS er et nyt parti, som primært består af medlemmer fra Sverigemokratisk Ungdom - Sverigedemokraternes tidligere ungdomsparti, som partiet dog har brudt båndene til - samt tidligere medlemmer fra Sverigedemokraterne.

Partiet er stærkt nationalistisk, inspireret af bl.a. det tyske Alternative für Deutschland, og stiller i år op til det svenske rigsdagsvalg med flere kandidater.

Der er valg i Sverige den 9. september.