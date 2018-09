Löfven afviser forlydender om at han vil gå af

Statsminister Stefan Löfven overvejer at gå af efter valget i Sverige, selv om de rødgrønne partier vinder, skriver Svenska Dagbladet.

Hensigten skulle være at gøre det lettere for hans parti at få regeringsmagten, skriver den borgerlige avis, der henviser til en unavngiven kilde.

Partilederne i de borgerlige partier, der indgår i den såkaldte "alliancen," er alle indkaldt til drøftelser om regeringsdannelse lige efter søndagens valg,

Löfven afviser, at han skulle have planer om at gå af.

- Der er overhovedet ikke et gran af sandhed i dette. Hvis nogen har sagt det, så er det åbenbart en dårligt informeret person, siger Löfven til Aftonbladet.

Statsministeren tilføjer, at det ikke er nogen nytte til at spekulere mere om den videre udvikling i svensk politik, før valgresultatet ligger klart.

I en partilederdebat torsdag aften på TV4 havde den konservative leder af Moderaterna, Ulf Kristersson, fokus på forbrydelse og straf.

Han hævder, at Socialdemokraterna siger nej til nye nødvendige forslag, der skal stoppe bandekriminalitet.

Han henviste til, at der sidste år blev dræbt 43 mennesker ved skyderier. I år der indtil nu dræbt 32 mennesker.

- I næsten hver eneste by, som jeg har besøgt, har der været skyderier og bilafbrændinger. Vi vil fordoble straffen for bandekriminalitet og øge politifolks lønninger, men I siger nej, sagde han.

- Vi er enige i, at vi kommer bandekriminaliteten til livs, derfor har vi til forskel fra Jer fordoblet straffen for grov våbenkriminalitet, svarede Löfven.

Da de øvrige partiledere kom ind i debatten, var de alle enige om, at der er behov for en mere forebyggende indsats.

SD-lederen Jimmie Åkesson fremhævede, at straf var vigtigere end en forebyggende indsats.

Både han og Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt understregede, at der var et behov for flere politifolk og skærpede straffe.

Liberalernas leder, Jan Björklund, kaldte debatten fordummende, da han mener, at alle ved, at der er behov for begge dele.

Han sagde, at et stort problem er, når vidner bliver skræmt væk fra vidneskranken af kriminelle, og politiet derfor ikke kan få straffet de personer, som de ved er skyldige.