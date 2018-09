Tysk minister efter Chemnitz-ballade: »Migrationsspørgsmålet er alle politiske problemers moder«

Der blæser kraftige vinde over den tyske asyldebat.

Regeringspartiet CDU, som er det største parti i delstaten Sachsen, vil sætte endnu hårdere ind mod våbenbesiddelse og kriminalitet. Og landets indenrigsminister har udtrykt sympati for de mennesker, som gik på gaden og demonstrerede i Chemnitz efter forrige weekends knivdrab på en tysker.

CDU's næstformand og politiske ordfører i Sachsen, Stephan Meyer, siger ifølge avisen Welt, at partiet ønsker et knivforbud i tyske byer, fordi »ingen har brug for en kniv på en gågade«. Eventuelle asylsøgere, som overtræder det forbud, skal mødes med kontant straf.

»I vores kultur løser vi konflikter på fredelig vis. Hvis ikke asylsøgere forstår det, må de lære det,« siger Stephan Meyer.

»Der står hvil i fred, men her er ingen fred« Et myrdet familiefar, to voldelige demonstrationer og et lækket, fortroligt dokument. I Chemnitz har indbyggerne fortsat ikke fordøjet, hvad der har ramt dem.

CDU-fraktionen kræver samtidig nultolerance over for kriminelle asylsøgere, som man forventer bliver straffet for kriminaliteten og derpå hurtigt deporteret.

»Så har man mistet sit krav på beskyttelse,« siger politikeren.

Efter at en 35-årig tysk statsborger sidst i august mistede livet efter at være blevet stukket ned, har der været store protester mod indvandring i byen Chemnitz. To personer, begge asylsøgere, er varetægtsfængslet for drabet, og en tredje - også asylsøger - er mistænkt, men på fri fod.

Protesterne kom kort tid efter drabet, og politiet i byen måtte tilkalde forstærkning, da demonstrationer organiseret af primært højreradikale grupper udviklede sig voldsomt.

Frustrerede tyskere: »I har ladet to kulturer støde sammen og vendt ryggen til os alle«

Politikere fra hele landet fordømte i første omgang demonstrationerne, men torsdag sagde Tysklands indenrigsminister Horst Seehofer (CSU) i et interview med Rheinischer Post, at han har forståelse for frustrationerne, og at han også ville have demonstreret mod drabet, hvis han var helt almindelig borger.

Indenrigsministeren mener desuden, at politikerne har en stor opgave for sig med at løse udfordringerne med indvandring i Tyskland.

»Mange mennesker forbinder deres sociale bekymringer med spørgsmålet om indvandring. Hvis vi ikke klarer at skifte kurs og får styr på det problem, vil vi miste befolkningens tillid,« siger Horst Seehofer, der samtidig vurderer, at »asylspørgsmålet er alle politiske problemers moder«.

I denne uge blev der som modsvar til de højreradikales protester mod indvandring, arrangeret en koncert mod racisme i Chemnitz. Tusindvis af mennesker deltog i arrangementet.