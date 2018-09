Fransk politi har jaget 500 migranter ud af havneby

Fransk politi gik torsdag morgen i gang med at fjerne omkring 500 migranter, der havde slået lejr ved havnebyen Dunkerque i det nordligste Frankrig.

Byen ligger ved Den Engelske Kanal, hvor mange migranter samles i håb om at kunne skjule sig i en lastbil eller et tog med kurs mod Storbritannien.

Omkring 200 politifolk tog del i aktionen i Grande-Synthe, der ligger lige uden for Dunkerque, oplyser en embedsmand i regionen.

Myndighederne vurderer, at 95 procent af migranterne i lejren er irakiske kurdere.

De mennesker, der nu er fjernet fra lejren i Dunkerque, vil få mulighed for at søge asyl i Frankrig eller blive bragt til politistationer for at få fastslået deres identitet.

Den franske regering er fast besluttet på ikke at tillade flere af disse teltlejre langs landets nordkyst, hvorfra migranterne forsøger at komme videre til Storbritannien.

For to år siden fjernede de franske myndigheder en anden lejr, der var kendt som "Junglen", hvor over 10.000 migranter boede illegalt.