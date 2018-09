Europarådet kritiserer Spanien i sag hvor DF'er ville skyde

Spanien skal sikre alle migranter, heriblandt folk, der hopper over et grænsehegn, adgang til asylsystemet, lyder det fra Europarådet i en kritisk rapport.

- Enhver, der ankommer til Spanien, også de, der hopper over grænsehegn i Melilla og Ceuta, skal beskyttes mod fordrivelser og masseudvisninger, siger Tomás Bocek, som er rådets særlige udsending for migration og flygtninge.

Tjekken tilføjer, at disse migranter "skal have en reel mulighed for adgang til et effektivt og fair asylsystem".

Kritikken er baseret på et besøg i Spanien tidligere på året. Den kommer i forlængelse af en voldsom episode i slutningen af august, da 116 migranter blev udvist fra den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika.

Europarådets migrationsrepræsentant anerkender, at Spanien står i en vanskelig situation med en meget blandet strøm af migranter.

- Ikke desto mindre er det muligt at afstemme grænsekontrol og sikkerhed på den ene side med beskyttelsen af migranters og flygtninges menneskerettigheder på den anden i overensstemmelse med Europarådets standarder, siger Bocek.

I Danmark blev urolighederne med de 116 migranter, der blev afvist i Ceuta, taget op af lokalpolitikeren Steen Petersen, som efterfølgende trak sig som formand for Faxe Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsudvalg.

Steen Petersen havde på Facebook opfordret spansk politik til at "skyde for at ramme", hvilket DF-ledelsen efterfølgende tog afstand fra.

Den spanske regering har haft en tilsyneladende meget ujævn tilgang til håndteringen af migranter.

Da Italien tidligere på sommeren afviste at lade et skib med migranter, der var reddet på havet, lægge til kaj, tilbød den spanske regeringschef at lade skibet komme til Spanien.

Regeringen lagde op til, at pigtråd skulle fjernes ved grænsehegn i Ceuta og Melilla, den anden spanske eksklave i Nordafrika, og man ville give illegale migranter adgang til lægehjælp.

Nogle uger senere, da grænsen i Ceuta blev stormet, tog myndighederne hårdhændede metoder i brug.