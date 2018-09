Tysk storby forbyder ældre diesel- og benzinbiler på vejene

Tidligere på året trådte et dieselforbud i kraft i Tysklands næststørste by, Hamborg.

Således har det siden slutningen af maj været forbudt for ældre diselbiler at køre på flere korte strækninger i byen.

Forbuddet var et resultat af, at en tysk domstol tilbage i februar besluttede, at større tyske byer kan forbyde de mest forurenende dieselkøretøjer på vejene. Og nu kommer der et lignende forbud i flere andre tyske byer.

Senest har en domstol tvunget den femtestørste tyske by, Frankfurt, til at følge trop, skriver Frankfurter Allgemeine.

Tysk dieselforbud træder i kraft næste uge på udvalgte strækninger

Med dommen, der blev afsagt onsdag, vil det i visse områder af Frankfurt fra februar 2019 ikke længere være muligt for dieselbiler, der har EU's miljønorm Euro 4 eller ældre normer, at køre på vejene. Dermed er dieselbiler fra 2009 og frem som udgangspunkt fritaget.

Samtidig vil benzinkøretøjer, som har normerne 1 og 2, også være omfattet af forbuddet ifølge Frankfurter Allgemeine. Det drejer sig om biler fra før år 2000.

»Kørselsforbuddet er nødvendigt, fordi alle andre foranstaltninger, som staten har forsøgt, ikke har ført til en effektiv reduktion af udledning af kvælstoffet inden for en rimelig tidshoristont,« udtaler formanden for Wiesbadens forvaltningsdomstol, der holder til i Hessens hovedstad, til mediet.

Forbuddet vil gælde indenfor den nuværende miljøzone, oplyses det. Zonen dækker området indenfor motorvejsringen, der omkranser byen.

Det er den tyske miljøorganisation Deutsche Umwelthilfe (DUH), der har sagsøgt delstaten Hessen, som Frankfurt hører under, for ikke at overholde EU-grænseværdierne for kvælstoffet nitrogenoxid i fire af delstatens byer.

Tysk dom: Den kan være dødsstødet for dieselbilen

Udover Hamborg og Frankfurt vil der også være forbud mod at køre i ældre dieselbiler i Stuttgart fra begyndelsen af 2019.

De tre andre byer i Hessen, der er i DUH's søgelys for at overskride grænseværdierne, er Wiesbaden, Darmstadt og Offenbach. Her har der endnu ikke været afholdt retssager.

I alt 70 tyske storbyer menes at døje med luftkvaliteten i en sådan grad, at der kan blive indført dieselforbud.