Myndigheder har beslaglagt 900 kilo kokain fra lystyacht

Portugisiske myndigheder har beslaglagt næsten 900 kilo kokain fra en yacht i Atlanterhavet nær den portugisiske øgruppe Azorerne.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Aktionen er en del af en større operation mod narkotikasmugling til Europa. På bare tre måneder har man via lignende operationer beslaglagt mere end ti ton kokain.

Portugisisk politi kunne onsdag fortælle, at man havde anholdt to mænd og to kvinder om bord på båden, og at man mistænker dem for at ville smugle det store parti kokain fra Caribien.

Aktionen mod narkotikasmugling ledes af Maritime Analysis and Operations Centre, et tværnationalt foretagende med base i Lissabon.

Alene i 2018 har man ifølge organisationen set en markant stigning i antallet af beslaglæggelser af narkotika fra smuglere, der forsøgte at krydse Atlanterhavet.