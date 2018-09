Uventet svensk drejning: Indvandring er overhalet som det vigtigste emne

De svenske vælgere har længe ment, at det vigtigste politiske emne er indvandring.

Men nu, kort tid før valget i Sverige, er vægtskålen tippet den anden vej. Indvandringsspørgsmålet er ikke længere det særskilt vigtigste emne, viser en måling, analyseinstitutet Demoskop har lavet.

Nedgangen synes at kunne ses bredt, uanset vælgernes politiske ståsteder. Peter Santesson, analysechef Nedgangen synes at kunne ses bredt, uanset vælgernes politiske ståsteder.

Miljøet er nu rykket op på førstepladsen, skarpt forfulgt af indvandringen, som dog har tabt terræn siden seneste måling i august. På tredjepladsen kommer sundhedsvæsenet.

Analysechef Peter Santesson fra Demoskop, som er et af Sveriges største analyseinstitutter, siger til avisen Expressen, at vælgernes øgede interesse for miljø er »uventet«.

»Her i slutspurten inden valget taber indvandringsspørgsmålet fokus. Nedgangen synes at kunne ses bredt, uanset vælgernes politiske ståsteder,« lyder det fra Peter Santesson.

Svensk statsminister: Det virkelige kaos i indvandringspolitikken står Sverigedemokraterna for

De seneste uger har mange af politikernes debatter kredset om indvandrings- og asylpolitik, og mange vælgere anfører da også stadig, at integration er et vigtigt emne.

Men selv blandt vælgerne hos de højreorienterede partier, heriblandt Sverigedemokraterna, der ellers har indvandring som en helt central mærkesag, går miljøspørgsmålet frem. Det er dog stadig mest de venstreorienterede vælgere, som finder miljøet vigtigst af alle politiske spørgsmål.

Socialdemokraten Stefan Löfven leder lige nu en rødgrøn koalitionsregering sammen med Miljøpartiet. Han har dog på det seneste åbnet for at danne regering med andre partier, så politikken kommer til at foregå hen over midten af blokkene.

Stefan Löfven er klar til at lede en ny koalitionsregering

Den borgerlige alliance, der består af Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna og Moderaterna, har imidlertid gjort det klart, at den ikke vil støtte en rødgrøn regering. Den borgerlige statsministerkandidat Ulf Kristersson vil hellere selv sætte sig på posten end støtte en S-ledet regering.

Et gennemsnit af meningsmålingerne op til valget, som foregår den 9. september, viser, at kun godt 24 procent vil stemme på Socialdemokraterna.