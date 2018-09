Mand er dræbt af skud i Malmø

En mand i 20'erne er blevet skudt i bydelen Fosie i Malmø i Sydsverige og er død.

Det oplyser politiet, der blev alarmeret om skyderiet omkring klokken 19.

En mand blev bragt på hospitalet med ambulance, efter at han blev fundet liggende såret på gerningsstedet.

Senere tirsdag aften har politiet meddelt, at manden er afgået ved døden.

Politiet har ikke anholdt nogle mistænkte.

Gerningsstedet er afspærret, mens politiet foretager tekniske undersøgelser.

Politifolk er ifølge oplysninger fra området i gang med at stemme dørklokker for at finde eventuelle vidner.