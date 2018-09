Svensk toppolitiker brugte 330.000 kr. på at køre taxa

330.000 svenske kroner.

Så mange skattekroner har Stefan Jakobsson, der er skoleordfører for Sverigedemokraterna, brugt på at køre taxa siden 2014. Flere gange har Jakobsson også benyttet skattebetalte taxature til private gøremål.

Det viser en gennemgang af hans bilag, som den svenske avis Aftonbladet har lavet.

Den 4. november sidste år brugte Jakobsson bl.a. 3.000 svenske skattekroner på først at køre til en hockeykamp for derefter at tage til flere private fester i Stockholmsområdet.

Til den svenske avis forklarer han, at han troede, at det var tilladt at bruge skattebetalte taxaer til private formål.

»Jeg er ikke den mest tekniske person. Jeg troede, at det gik an at gøre sådan. Jeg troede helt alvorligt, at man kunne bestille taxa til private ture. Og derfor har jeg ikke haft helt kontrol med mine bilag,« fortæller Jakobsson til Aftonbladet.

I over 100 tilfælde har Jakobsson benyttet taxa mellem sit hjem i Stallarholmen og til jobbet i Stockholm. Afstanden er 80 kilometer, og prisen for den distance i taxa ligger på mellem 950 til 1.600 svenske kroner. I alt har turene til og fra job kostede 130.000 svenske kroner.

Svenske parlamentsmedlemmer har ret til at tage taxa til jobbet, såfremt der ikke findes offentlige transport. Der findes offentlig transport mellem Stallarholmen og Stockholm, men det er besværligt at tage toget, forklarer Jakobsson.

Over sommeren har parlamentet trukket omkring 20 taxature fra i Jakobsson løn. Efter Jakobsson er blevet konfronteret med sit taxaforbrug for skatteborgernes penge, har han selv taget kontakt til Parlamentet for at få flere taxature fratrukket hans løn.

Afsløringerne er en af flere om svenske politikere, som er kommet i den seneste tid kort før det svenske valg, der afholdes på søndag.