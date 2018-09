Tusinder samlet til koncert mod racisme i østtysk by

Mange tusinde mennesker er mandag mødt frem til en protestkoncert i den østtyske by Chemnitz under overskriften "Der er flere af os".

Koncerten, der skal sende et budskab mod racisme og had, begyndte mandag eftermiddag. Men allerede først på aftenen vurderede lokale myndigheder, at 50.000 mennesker var til stede.

Med antiracisme-plakater og musikken fra fremtrædende tyske punk- og indierock-bands, var koncerten tænkt som en reaktion på den sidste uges uroligheder.

Her har det højredrejede parti Alternative für Deutschland (AfD) og den indvandrerkritiske gruppe Pegida demonstreret mod indvandring i Tyskland.

Urolighederne begyndte, efter at en 35-årig mand den 26. august blev stukket ihjel med en kniv. En irakisk og en syrisk mand er anholdt i sagen.

Tidligere mandag opfordrede Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, borgere til at samle sig mod de hadefulde demonstrationer.

- Disse demonstrationer anført af højreekstremister, der er klar til at bruge vold, og nynazister har intet at gøre med at sørge over en persons død eller med bekymringen for en by eller et samfund, siger Angela Merkels talsmand, Steffen Seibert, ifølge nyhedsbureauet dpa.

Han opfordrer i stedet alle tyskere, som er imod had og vold, til at råbe op og lade deres stemmer blive hørt.