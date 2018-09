Mistanke om nynazisme: Tyskerne vil overvåge landets tredjestørste parti

Politikerne i det tyske højreorienterede politiske parti Alternative für Deutschland (AfD) kan udgøre en fare for nationens sikkerhed og bør overvåges af de tyske myndigheder.

Det mener et flertal af tyskerne såvel som visse højtstående politikere i Tyskland.

Efter at AfD har gjort sig bemærket ved at demonstrere side om side med højreradikale grupper i den tyske by Chemnitz, bør det undersøges, om partiets medlemmer og politikere har tilknytning til nynazistiske grupper, og deres færden bør overvåges tæt.

Sådan lyder det fra både tyske socialdemokrater og konservative.

»Flygtningespørgsmålet deler samfundet, og AfD bliver stadigt mere yderligtgående i forsøget på at ride med på denne bølge. Derfor må myndighederne holde nøje øje med samarbejdet mellem AfD og nynazistiske grupper,« siger Forbundsdagens vicepræsident Thomas Oppermann fra det socialdemokratiske SPD til avisen Welt.

Frustrerede tyskere: »I har ladet to kulturer støde sammen og vendt ryggen til os alle«

En holdning, andre ledende tyske politikere også har luftet over for tyske medier.

»Hvis der er grundlag for en sådan overvågning, må vi få det sat i værk hurtigt,« siger det konservative regeringsparti CDU's Thomas Strobl.

Til tv-stationen NTV siger delstaten Bayerns ministerpræsident Markus Söder (CSU), at det er tvivlsomt, om hele AfD kan overvåges inden for lovens rammer. Til gengæld kan individer, som man mistænker for at have en tilknytning til nynazistiske grupper, overvåges.

»Der står hvil i fred, men her er ingen fred« Et myrdet familiefar, to voldelige demonstrationer og et lækket, fortroligt dokument. I Chemnitz har indbyggerne fortsat ikke fordøjet, hvad der har ramt dem.

Ifølge NTV har en nylig rundspørge foretaget af analyseinstituttet Civey vist, at 57 pct. af tyskerne "helt sikkert" eller "overvejende" er enige i, at man bør overvåge AfD-medlemmer. Hele 43 pct. har svaret "helt sikkert" til det spørgsmål, mens kun knap 36 pct. har svaret "helt sikkert ikke" eller "overvejende nej" til spørgsmålet.

Balladen er udløst af de mange demonstrationer, der har været i byen Chemnitz efter et knivdrab på en 35-årig mand, som to asylsøgere er fængslet for. Debatten om Tysklands asylpolitik er blevet højaktuel, og AfD har i den forbindelse marcheret med stærkt højreradikale i protest mod indvandringen og vist støtte til de grupperinger.

AfD's formand i Forbundsdagen Alexander Gauland siger til Welt, at hans parti »ikke støtter ekstremistiske grupper«.

AfD har 92 pladser i den tyske Forbundsdag og er dermed det tredjestørste parti.