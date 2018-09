Asylansøger fik otte og et halvt år for drab i Tyskland

En tysk domstol idømte mandag en afvist afghansk asylansøger otte og et halvt års fængsel for at have dræbt sin 15 år gamle tidligere kæreste.

Den dømte, der i medierne kaldes Abdul D, tilstod under retssagen at have knivdræbt Mia V i december i den sydvestlige by Kandel.

Anklagemyndigheden mener, at manden handlede ud fra jalousi, efter at Mia V, der var tysk statsborger, havde brudt med ham.

Drabet vakte national harme og førte til højreekstremistiske optog.

Demonstrationerne er blevet knyttet sammen med protestoptog i den østtyske by Chemnitz, hvor en 35-årig mand blev stukket ihjel af to mænd fra Syrien og Irak.

Mia og Abdul D mødtes i skolen og kom sammen i adskillige måneder, inden hun brød med ham, få uger før hun blev dræbt, siger anklagemyndigheden,

Hun blev dræbt med syv knivstik fra en køkkenkniv af sin tidligere kæreste, som menes at være fra Afghanistan. Drabet skete uden for en forretning den 27. december.

Pigen og hendes forældre var tidligere gået til politiet for at udtrykke deres frygt for Abdul D, der var åbenlyst truende og chikanerende.

Afghaneren siger, at han var 15, da han begik forbrydelsen, men anklagemyndigheden mener, at han var mellem 17 og 20 år.

Sagen har vakt stor opmærksomhed i Tyskland, hvor forbundskansler Angela Merkels regering er under pres på grund af voldsomme spændinger mellem voldelige indvandrerfjendtlige grupper og moddemonstranter.

Tysklands udenrigsminister skældte i weekenden sine landsmænd ud og kaldte dem "for dovne" i kampen for demokrati og imod racisme.

- Vi skal op af sofaen og åbne munden, sagde Heiko Maas i et interview med avisen Bild am Sonntag.

- Vores generation har fået frihed, retsstaten og demokratiet i gave. Vi har ikke skullet slås for det - nu tager vi det bare for givet.

Maas' udtalelse kom efter store demonstrationer lørdag i Chemnitz, hvor omkring 4500 fra den yderste højrefløj deltog i protester mod indvandring.

4.000 venstreorienterede demonstranter gik gennem byen i en moddemonstration, og 1800 betjente skulle holde de to grupper adskilt.

18 mennesker - heriblandt tre betjente - blev såret.