Millionudbytte: Svensk politi jagter gerningsmænd efter indbrud ved lufthavn

Der er i disse timer gang i en større politijagt i Sverige.

Det skyldes et indbrud i et lager ved siden af Arlanda-lufthavnen, der ligger 40 km nord for den svenske hovedstad, Stockholm.

Politiet modtog anmeldelsen om indbruddet klokken 03.10 natten til mandag, skriver Aftonbladet.

Ifølge mediet kørte tyvene væk fra stedet i to Audier og kastede partisansøm efter sig for at ungå at blive forfulgt.

Udbyttet fra indbruddet er endnu ukendt, men ifølge den svenske avis skulle tyvekosterne have en værdi på omkring 6,5 millioner svenske kroner, hvilket svarer til 4,5 millioner kroner.

Svensk politi er til stede ved lageret og leder intensivt efter de biler, der blev brugt til indbruddet, samt gerningsmændene.