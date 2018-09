To tyske politifolk er blevet suspenderet: Mistænkes for at have udført »nazihilsen«

Politiet i Tysklands sydlige delstat Bayeren har nu igangsat en undersøgelse af to politifolk, der mistænkes for at have udført den ulovlig nazistiske hilsen: »Heil Hitler.«

Politiet oplyste i en officiel erklæring lørdag, at de to politimænd havde råbt negative bemærkninger om migranter og havde udført den nazistiske hilsen på en bar i byen Rosenheim i torsdags.

Det var angiveligt et vidne, der havde set de to politifolk, der har igangsat politiets undersøgelse, og politifolkene er indtil videre suspenderet, skriver Reuters.

Det er ulovligt i Tyskland at vise/benytte nazistiske symboler, herunder at udføre den nazistiske hilsen.

Tysk udenrigsminister til landsmænd: I tager demokratiet for givet

Episoden kommer efter spændinger i den tyske by Chemnitz, der i den seneste uge har været centrum for både knivdrab og voldsomme demonstrationer.

Politiet forsøgte at kontrollere en demonstration arrangeret af højrenationalilster i byen Chemnitz lørdag. Foto: Dpa via AP

I Chemnitz, en by med knap 250.000 indbyggere der ligger i delstaten Sachsen i det østlige Tyskland syd for Berlin, blev en 35-årig familiefar i sidste weekend dræbt af knivstik. To asylsøgere, en fra Irak og en fra Syrien, blev anholdt for drabet.

Knivdrabet satte gang i voldsomme demonstrationer fra højreradikale, og en gruppe af demonstranterne begyndte at rasere gaden, kaste ting mod politiet og angribe personer, som lignede udlændinge.

»Der står hvil i fred, men her er ingen fred« Et myrdet familiefar, to voldelige demonstrationer og et lækket, fortroligt dokument. I Chemnitz har indbyggerne fortsat ikke fordøjet, hvad der har ramt dem.

Det fik flere politikere til at tage skarpt afstand fra de højrenationalistiske gruppers handlinger.

»Vi vil ikke tillade, at det yderste højre infiltrerer vores samfund,« sagde justitsminister Katarina Barley til søndagens Bild Am Sonntag og opfordrede myndighederne til at undersøge højrenationalistiske grupper.

Ca. 8.000 mennesker deltog i en demonstration organiseret af det højreorienterede parti AfD og anti-islam-gruppen Pegida i Chemnitz lørdag. Omkring 3.000 mennesker deltog i en rivaliserende protest af venstreorienterede grupper.

Tyskland har modtaget over 1,6 millioner mennesker i løbet af de seneste fire år, og landet er generelt splittet over indvandringsspørgsmålet.