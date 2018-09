Theresa May holder fast i Brexit-plan: Hellere ingen aftale end et kompromis

Storbritanniens dage er talte i det europæiske fællesskab efter 45 år som medlemsland. Alle parter kæmper lige nu hårdt fra deres front om en fordelagtig Brexit-aftale. Theresa May har trukket en hård linje.

Regeringen forbereder sig på et scenario uden en aftale, hvilket kan skabe store udfordringer både i Storbrittanien og i EU.

Premierminister Theresa Mays klare budskab er, at hun ikke vil bøje sig i forhandlingerne uanset presset fra EU, skriver hun i et indlæg til the Sunday Telegraph.

»Vi vil komme igennem det og vi vil komme til at trives,« skriver hun optimistisk om muligheden for et "no-deal" scenario.

Ingen aftale betyder, at Storbritannien ikke vil have samarbejdsordninger med EU, men vil være et tredjeland som eksempelvis Egypten eller Kina.

Theresa May har dog ikke opgivet forhandlingerne endnu, men gør det klart, at hun ikke vil indgå en aftale ikke for enhver pris og ikke vil lade sig presse til et kompromis uden national interesse i den såkaldte Chequers-aftale.

Chequers-aftalen har ligget på bordet til forhandlingerne og indebærer, at Storbritannien skal acceptere en regelbog med retningslinjer for, hvordan handel med EU fortsat kan foregå gnidningsløst over grænsen. Kritikere mener ifølge BBC, at det vil binde Storbritannien til EU's regler og vil modarbejde egne handelsaftaler i fremtiden.



At stille spørgsmålet igen vil være et forfærdeligt forræderi over for vores demokrati - og et forræderi over for den tillid. Theresa May, Storbritanniens premierminister

De problematiske forhandlinger og tvivl om fremtiden efter Brexit har fået medlemmer af flere partier til at tilslutte sig den politiske kampagne "the People's Vote" for at presse på for en ny folkeafstemning om den endelige Brexit aftale.

Det afviser Theresa May blankt.



"For første gang i årtier, har de (vælgerne) stolet på, at deres stemme ville tælle; at efter år med at føle sig ignoreret af politikere, vil deres stemme blive hørt,« siger hun ifølge the Sunday Telegraph.

Hun understreger, at de næste måneder vil være kritiske for landet, men at hun er urokkelig. Brexit skal føre til »et stærkere, mere meritokratisk Storbritannien, der er tilpasset fremtiden.« Det vil sige, at magten skal ligge hos eliten med de rette evner og ikke være tildelt på baggrund af privilegier eller rigdom.

Gennemførselsperioden for Brexit er fra den 29. marts 2019 til den 31. december 2020. Den frie bevægelse over grænsen vil fortsætte i perioden. Storbritannien må indgå sine egne handelsaftaler i perioden, men de kan først træde i kraft efter den 1. januar 2021.