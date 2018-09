Berygtet barnemorder rækker ud til sine ofres familier med breve

I 1990'erne bortførte, voldtog og pinte han seks piger i alderen 8-19 år. Han holdt dem i årevis indespærret i en kælder i den belgiske by Charleroi med det resultat, at fire af dem døde - heraf to af sult.

I dag sidder den nu 61-årige Marc Dutroux, der også er kendt som "Monstret fra Charleroi", i fængsel og afsoner en livstidsdom for bl.a. flerdobbelt drab. I årevis har den berygtede barnemorder dog kæmpet for at blive prøveløsladt.

Om det sker som et led i dén mission eller ej vides ikke med sikkerhed. Men ikke desto mindre har hans advokat, Bruno Dayez, for nylig sendt breve ud til ofrenes familier, hvori han på vegne af sin klient bl.a. tilbyder dem at »svare på deres spørgsmål«.

Det understreges, at det ikke handler om at genåbne de blødende står fra fortiden, men i stedet om at hele dem. Samtidig påpeges det, at det er helt op til de enkelte familier at bestemme, hvad de ønsker at spørge Dutroux om.

I 1996 blev Marc Dutroux anholdt, og efter en retssag med stor mediebevågenhed blev han i 2004 idømt fængsel på livstid. Arkivfoto: Didier Lebrun/Pool/AP

Rygter om, at brevene var på vej, havde floreret i månedsvis. Det var dog først i løbet af denne uge, at familierne modtog de flere sider lange breve.

»Efter 23 år er det på tide, at dette cirkus stopper. Vi vil ikke deltage i det,« sådan lyder det fra Paul Marchal, hvis datter, An Marchal, var blandt ofrene, til belgisk tv.

Han modtog onsdag brevet, som han kalder for et »stort pr-stunt«.

Dén opfattelse deler mange belgiere. Brevene er således blevet tolket som et desperat og kynisk forsøg på at skaffe Dutroux prøveløsladelse, hvilket han tilbage i 2013 blev nægtet.

Mor til Dutroux: Løslad ham ikke

Dutroux' tidligere kone Michelle Martin blev i 2012 løsladt, inden hendes straf var udløbet, mod at hun flyttede i kloster. Det vakte dengang furore i Belgien, idet hun oprindelig var idømt 30 års fængsel for at være medskyldig i Dutroux' forbrydelser.

Den 61-årige barnemorder blev anholdt i august 1996, efter at en 14-årig pige var forsvundet. Hun blev efter to dages eftersøgning fundet i live sammen med en 12-årig pige på i en kælder i et af Dutroux' huse.

Fundet fik sagen til at rulle, og den tog en makaber vending med fundet af to døde børn, der var begravet i en have. Mindre end en måned senere blev ligene af endnu to piger fundet på en anden af hans ejendomme.

Dutroux var i 1992 blevet løsladt før tid efter at have afsonet en dom på 13 års fængsel for bortførelse og voldtægt af fem piger.

Ifølge BBC skal Dutroux opfylde fem kriterier, før han eventuelt kan blive prøveløsladt. Tre af dem relaterer sig angiveligt direkte til ofrenes familiemedlemmer.

Jean-Denis Lejeune, der er far til et af ofrene, har delt billeder af det omdiskuterede brev på sin Facebook-profil. Han kalder ved samme lejlighed brevet for »moralsk tortur«.

»Nej, mr. Dayez, jeg vil ikke være en del af din forestilling på trods af det, du skriver i dit brev. Der er ikke mulighed for dialog med din klient,« pågeger Lejeune.